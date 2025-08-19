Schimbare radicală în sistemul de plată a rovinietei: CNAIR va introduce o platformă automată, compatibilă la nivel european, pentru calculul taxei în funcție de distanța efectivă parcursă

De anul viitor, autoritățile române pregătesc o schimbare radicală în sistemul de plată a rovinietei. Mai exact, CNAIR va introduce o platformă automată pentru calculul taxei în funcție de distanța efectivă parcursă

Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru implementarea unui sistem revoluționar de tarifare rutieră, care va schimba fundamental modul în care șoferii plătesc rovinieta în România.

În locul abonamentelor fixe valabile pe o anumită perioadă, rovinieta va fi calculată în funcție de distanța parcursă.

Conform datelor oficiale, valoarea rovinietei va depinde de numărul de kilometri parcurși, tipul vehiculului, traseul urmat și categoria drumului utilizat. Sistemul va funcționa automat, fără a fi nevoie de intervenția șoferului, și va asigura monitorizarea în timp real a circulației.

Cum va funcționa noul sistem

Identificarea vehiculelor și calculul distanțelor vor fi posibile prin trei metode: dispozitiv de bord (OBE) conectat la satelit; aplicație mobilă instalată pe smartphone; tichet electronic de rută, completat manual de utilizator înainte de călătorie.

Toate aceste metode vor permite calcularea automată a taxei, care va fi virată direct în contul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Contractul de finanțare, în valoare de aproape 282 de milioane de lei, a fost semnat în data de 31 iulie 2025 de către Ministerul Transporturilor și CNAIR.

Termenul-limită pentru finalizarea implementării este 31 decembrie 2026.

