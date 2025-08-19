Rămâi conectat

Actualitate

Schimbare radicală în sistemul de plată a rovinietei: CNAIR va introduce o platformă automată, compatibilă la nivel european, pentru calculul taxei în funcție de distanța efectivă parcursă

Publicat

acum 2 ore

în

De

De anul viitor, autoritățile române pregătesc o schimbare radicală în sistemul de plată a rovinietei. Mai exact, CNAIR va introduce o platformă automată pentru calculul taxei în funcție de distanța efectivă parcursă

Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru implementarea unui sistem revoluționar de tarifare rutieră, care va schimba fundamental modul în care șoferii plătesc rovinieta în România.

În locul abonamentelor fixe valabile pe o anumită perioadă, rovinieta va fi calculată în funcție de distanța parcursă.

Conform datelor oficiale, valoarea rovinietei va depinde de numărul de kilometri parcurși, tipul vehiculului, traseul urmat și categoria drumului utilizat. Sistemul va funcționa automat, fără a fi nevoie de intervenția șoferului, și va asigura monitorizarea în timp real a circulației.

Cum va funcționa noul sistem

Identificarea vehiculelor și calculul distanțelor vor fi posibile prin trei metode: dispozitiv de bord (OBE) conectat la satelit; aplicație mobilă instalată pe smartphone; tichet electronic de rută, completat manual de utilizator înainte de călătorie.

Toate aceste metode vor permite calcularea automată a taxei, care va fi virată direct în contul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Contractul de finanțare, în valoare de aproape 282 de milioane de lei, a fost semnat în data de 31 iulie 2025 de către Ministerul Transporturilor și CNAIR.

Termenul-limită pentru finalizarea implementării este 31 decembrie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

20 august 2025 | Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

19 august 2025

De

Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces Noi restricții de circulație pe autostrada A1 în zona Sibiu! În cursul zilei de miercuri, 20 august 2025, se vor închide banda de decelerare și breteaua de acces către nodului rutier Sibiu Vest (ieșirea spre Șura […]

Citește mai mult

Actualitate

Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru a cere acceptul autorității locale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 august 2025

De

Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru a cere acceptul autorității locale Primarii vor putea decide ce se întâmplă cu sălile de păcănele și jocurile de noroc din localitățile lor, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. „Va fi instituit un termen de […]

Citește mai mult

Actualitate

O nouă tulpină COVID-19 se răspândește accelerat: Cât de grav este „Stratus” și cum afectează copiii. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom, adesea neglijat

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

acum 3 ore

în

19 august 2025

De

A apărut o nouă tulpină COVID-19: Cât de grav este „Stratus” și cum afectează copiii mici. Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom, adesea neglijat O nouă tulpină de COVID-19, denumită Stratus (XFG) a apărut și se răspândește accelerat la nivel global, stârnind îngrijorare în rândul populației și al specialiștilor. În România, medicii atrag atenția că […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 24 de minute

20 august 2025 | Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces

Noi restricții de circulație pe autostrada A1: Se vor închide o bretea de decelerare și o bretea de acces Noi...
Actualitateacum o oră

Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru a cere acceptul autorității locale

Sălile de păcănele și jocurile de noroc vor putea fi interzise sau suprataxate de primării: Termen de 6 luni pentru...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au...
judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 6 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 19 august 2025: 511 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 55 de minute

COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate de avertizarea meteo imediată

COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt, marți, 19 august 2025, sub...
Curier Județeanacum 5 ore

FOTO | Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea: Misiunea lor de a proteja mediul va continua acasă

Trei elevi și o profesoară de la Liceul cu Program Sportiv Sebeș în Tabăra de Leadership pentru Mediu Eco Provocarea...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia: PNRR – o șansă irosită!

Mircea Hava: PNRR – o șansă irosită! Mircea Hava, fostul primar al muncipiului Alba Iulia, este de părere că PNRR...
Politică Administrațieacum 23 de ore

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

19 august: Ziua mondială a fotografiei

19 august: Ziua mondială a fotografiei Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mande Daguerre (1787- 1851) şi Joseph...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea