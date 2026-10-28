Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud achiziționează un sistem de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu AI

Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud a lansat o procedură de achiziție pentru un sistem modern de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu inteligență artificială, inclusiv instalare, documentație și mentenanță.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 578.512,40 lei fără TVA. Cu TVA de 21% (121.487,60 lei), suma ajunge la 700.000 de lei. Cheltuiala este încadrată bugetar la articolul 71.01.03 – „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale“. Data limită pentru primirea ofertelor este 9 noiembrie 2026.

Prețul ofertat trebuie să includă toate costurile: furnizare, montare, instalare, configurare, testare, punere în funcțiune, instruirea personalului, documentația tehnică, licențele și mentenanța pe perioada garanției.

Procedura se desfășoară sub o clauză suspensivă. Contractul se poate încheia doar după aprobarea și asigurarea efectivă a fondurilor bugetare. Dacă finanțarea nu apare în termen de o lună de la stabilirea clasamentului final, autoritatea contractantă poate anula procedura, conform Legii nr. 98/2016. Ofertanții nu pot cere despăgubiri în acest caz. Câștigătorul va constitui o garanție de bună execuție de 5% din prețul contractului, fără TVA.

Un sistem pe trei straturi

Perimetrul locului de deținere măsoară aproximativ un kilometru. Gardul exterior, de aproximativ 980 de metri, este din beton cu suprafață din sârmă ghimpată. Gardul interior, de aproximativ 960 de metri, este din plasă de sârmă împletită, tot cu sârmă ghimpată deasupra.

Sistemul cerut are trei straturi care lucrează împreună, dar pot fi identificate separat în alarme:

*Stratul 1: cablu de fibră optică senzorială (tehnologie DAS, Distributed Acoustic Sensing) montat pe gardul interior, pentru detectarea escaladării sau tăierii.

*Stratul 2: cablu de fibră optică senzorială îngropat în fâșia de control dintre garduri, care detectează deplasarea sau săpăturile în zona interzisă.

*Stratul 3: supraveghere video inteligentă, cu camere bispectrale fixe (termic și vizibil) și camere video normale, toate cu detecție avansată de om bazată pe rețele neuronale.

În caietul de sarcini se cere ca sistemul să nu aibă unghiuri moarte, iar camerele să se supravegheze reciproc, astfel încât și o încercare de sabotaj să fie văzută și alarmată. Probabilitatea de detecție a unei persoane trebuie să fie de cel puțin 95% la distanța de funcționare stabilită pentru fiecare cameră, cu o rată redusă de alarme false. Analiza video trebuie să facă diferența între oameni și vehicule, pe de o parte, și animale, vegetație, ploaie, ninsoare, insecte sau variații de lumină, pe de altă parte. Simpla detecție de mișcare nu este acceptată.

Fâșia betonată de patrulare din exteriorul gardului exterior este exceptată de la alarmare, pentru ca trecerea personalului să nu genereze alarme false. Înregistrarea video continuă și în această zonă.

Cerințe de performanță

*Timp de alarmare: cel mult 10 secunde de la producerea evenimentului până la afișarea alarmei în Centrul de Supraveghere Electronică (CSE).

*Precizie de localizare: eroare maximă de 10 metri, pentru toate straturile.

*Disponibilitate: funcționare 24/7/365, fără punct unic de defect pentru funcțiile critice.

*Rezervă de capacitate: minimum 20% la porturi de rețea, licențe, putere de calcul și spațiu de stocare.

*Condiții de mediu: echipamentele exterioare trebuie să funcționeze între -30°C și +50°C, la umiditate între 5% și 95%, cu protecție IP66.

Camerele, centrul de comandă și stocarea

Camerele bispectrale trebuie să combine un senzor termic de 256 × 192 pixeli cu un senzor vizibil de 5 megapixeli, iar camerele normale să ofere rezoluție de până la 3840 × 2160. Numărul și poziția camerelor rezultă din calculul ofertantului, pe baza distanțelor de detecție declarate de producător, cu o marjă de siguranță de cel puțin 20%.

Ofertantul trebuie să includă o platformă de management video (VMS) complet licențiată. Aceasta trebuie să afișeze pe o hartă GIS poziția camerelor, tronsoanele de fibră optică, starea echipamentelor și alarmele în timp real.

În CSE vor fi instalate trei monitoare mari de 32 de inci 4K pentru supraveghere, un monitor de 27 de inci 4K pentru harta GIS și alarme, precum și o stație de lucru. Alarmele sunt gestionate de un polițist de penitenciare instruit în acest scop, iar alarmele confirmate se transmit grupei de intervenție.

Înregistrarea este continuă pe toate canalele. Stocarea se dimensionează pentru cel puțin 30 de zile, iar perioada de păstrare este configurabilă între 30 de zile și 6 luni, cu ștergere automată. Rețeaua perimetrală este separată fizic de internet. Accesul se face pe bază de roluri și conturi individuale, iar jurnalele se păstrează cel puțin 12 luni.

Termene, testare și garanție

Termenul maxim de furnizare și punere în funcțiune este de 30 de zile calendaristice de la data stabilită în contract.

După instalare urmează testele pe amplasament, cu serii de cel puțin 10 încercări reale pe tip de atac. Pentru stratul 1 (escaladare, tăiere) și stratul 2 (mers, alergare, târâre, săpătură), probabilitatea de detecție trebuie să fie de cel puțin 90%. Apoi vine o perioadă de funcționare de probă de 30 de zile consecutive, în paralel cu paza existentă. În această perioadă, disponibilitatea funcțiilor critice trebuie să fie de cel puțin 99,9%, iar nicio încercare de control a beneficiarului nu poate rămâne nedetectată.

foto: arhivă

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