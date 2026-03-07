SCANDAL la Baia de Arieș: Bărbat de 35 de ani, REȚINUT de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate

Un bărbat de 35 de ani, din Baia de Arieș, a fost reținut vineri de polițiști după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din localitate.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din Baia de Arieș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 6 martie 2026, în timp ce se afla în incinta unui bar de pe raza orașului Baia de Arieș, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din orașul Baia de Arieș.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI