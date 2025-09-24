SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local: 8 încăperi ar urma să fie retrase din administrarea unității liceale

SCANDAL între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local

Este în derulare un scandal în toată regula între Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia și Consiliul Local Alba Iulia.

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” a făcut o plângere prealabilă prin care solicită revocarea a două hotărări din august 2025 ale Consiliului Local Alba Iulia.

Prin respectivele hotărâri s-a dispus retragerea din administrarea unității liceale amintite a 6 săli de clasă și 2 birouri de la parterul și etajul I al Școlii Gimnaziale nr. 9 din cadrul Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” și alocarea acestora către Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia și Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

Într-un raport de specialitate al Biroului Întreținere și Reparații Clădiri din cadrul Primăriei Alba Iulia se propune Consiliului Local respingerea plângerii prealabile în ședința ordinară de marți, 30 septembrie 2025.

În același raport de specialitate se precizează că procedurile privind retragerea din administrarea Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” a celor 8 încăperi (6 săli de clasă și 2 birouri) și darea în administrare către Școala Gimnazială „Avram Iancu” și către Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” a acestor spații vor fi ințiate dupa finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii liceului.

Asta ar urma să se întâmple la sfârșitul lunii noiembrie 2025, „așa cum rezulta din actul adițional nr. 3/2025 la contractul de lucrări (proiectare+ execuție) nr. 107427/2023 incheiat cu Asocierea PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 SRL și 2GMC CONSTRUCT SRL”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI