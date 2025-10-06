SCANDAL într-o locuință din Vințu de jos! Femeie de 40 de ani, BĂTUTĂ de concubinul său după o ceartă. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
SCANDAL într-o locuință din Vințu de jos! Femeie de 40 de ani, BĂTUTĂ de concubinul său. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
O femeie de 40 de ani a fost agresată de concubinul său, un bărbat de 38 de ani, în data de 5 octombrie. În urma unei discuții aprinse, acesta ar fi recurs la violență.
Polițiștii au fost sesizați și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil timp de cinci zile.
Potrivit IPJ Alba, la data de 5 octombrie 2025, în jurul orei 17.50, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie de 40 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Din verificări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 5 octombrie 2025, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, femeia ar fi fost agresată fizic de către concubinul său, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Vințu de Jos.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.
