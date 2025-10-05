Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie avea

Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie a întregistrat testul poliției

Un șofer, de 62 de ani, din Vinerea a fost prins de polițiștii din Cugir conducând sub influența alcoolului. Bărbatul avea o alcoolemie cu mult peste limita admisă.

Conform IPJ Alba, La data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 20.50, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe DJ 704 K, un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din localitatea Vinerea.

În urma testării bărbatului, cu aparatura din dotare, a rezultat valoarea de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

