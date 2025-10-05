Rămâi conectat

Curier Județean

Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 minute

în

De

Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie a întregistrat testul poliției

Un șofer, de 62 de ani, din Vinerea a fost prins de polițiștii din Cugir conducând sub influența alcoolului. Bărbatul avea o alcoolemie cu mult peste limita admisă. 

Conform IPJ Alba, La data de 4 octombrie 2025, în jurul orei 20.50, polițiștii din Cugir au oprit, pentru control, pe DJ 704 K, un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din localitatea Vinerea.

În urma testării bărbatului, cu aparatura din dotare, a rezultat valoarea de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru stabilirea alcoolemiei. 

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie de 0,72 mg/l

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

5 octombrie 2025

De

Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie cu mult peste limita legală Un șofer din Cugir ar fi intrat în coliziune cu o țeavă de gaz după ce nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Polițiștii din Cugir l-au testat cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

5-9 octombrie | Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

5 octombrie 2025

De

Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM au transmis o informare, astăzi, 5 octombrie, care avertizează că aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp. Din […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Întâlnire inedită a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu o pianistă niponă: Chiyo Hagiwara l-a promovat în Japonia geniul lui Carl Filtsch

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

5 octombrie 2025

De

Întâlnire inedită a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu o pianistă niponă: Chiyo Hagiwara l-a promovat în Japonia geniul lui Carl Filtsch Miercuri, 1 octombrie 2025, a avut loc întâlnire inedită și emoționantă a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu pianista niponă Chiyo Hagiwara. Citește și: FOTO | Noul Liceu Tehnologic din Sebeș și-a deschis porțile: Peste […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi vremea în România până în 3 noiembrie 2025: Temperaturi apropiate de cele normale. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Cum va fi vremea în România până în 3 noiembrie 2025: Temperaturi apropiate de cele normale Meteorologii anunţă că, până...
Actualitateacum 13 ore

Animalele de companie la bloc: Ce spune legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025

Animalele de companie în apartamente: Ce permite legea și ce drepturi au vecinii în 2025 În 2025, România continuă să...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va linge pe buze”

VIDEO | Cum se prepară carnea de struț. Rețetă explicată de un bucătar din Alba Iulia: ,,Toată lumea se va...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 minute

Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie avea

Vârstnic de 62 de ani din Vinerea, prins beat la volan: polițiștii l-au transportat la spital. Ce alcoolemie a întregistrat...
Curier Județeanacum 17 minute

Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie de 0,72 mg/l

Un tânăr din Cugir a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o teavă de gaz: avea o alcoolemie cu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 14 ore

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod

5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei sărbătorită în întreaga lume

5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei sărbătorită în întreaga lume În fiecare an, la 5 octombrie, este sărbătorită Ziua...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea