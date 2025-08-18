SCANDAL într-o locuință din Sebeș: Un bărbat de 36 de ani și-a bătut tatăl și a distrus mai multe bunuri. Polițiștii au emis ordin de protecție

Un bărbat de 36 de ani din Sebeș și-a bătut tatăl în locuința familiei și a distrus mai multe bunuri. Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări pentru violență în familie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 august 2025, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, în locuința vecinilor săi, are loc o altercație.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în jurul orei 10.45, un bărbat de 36 de ani, din Sebeș, în timp ce se afla împreună cu tatăl său, în vârstă de 59 ani, din Sebeș, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool, l-ar fi agresat fizic, pe acesta și ar fi distrus mai multe bunuri din locuință.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI