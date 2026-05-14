Grindeanu și Manda au depus cereri la OSIM pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate: Cât costă un nume de lider PSD transformat în marcă protejată oficial
Liderii PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate.
Solicitările Preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi secretarului general al partidului, Claudiu Manda, sunt încă în aşteptare, conform datelor analizate de Profit.ro. Ele figurează ca fiind depuse în 28 aprilie.
Grindeanu şi Manda vor mărci verbale
Grindeanu şi Manda au făcut cereri pentru mărci strict ″verbale″, fără logo-uri asociate.
Mărcile ar urma să vizeze, în mare, produse de imprimerie şi papetărie, obiecte vestimentare, media, publicitate, marketing, sondaje de opinie, organizarea de evenimente, consultanţă politică, finanţare politică, redactarea de discursuri politice, servicii juridice, organizarea de campanii electorale şi altele.
În cazul ambilor lideri PSD, este vorba despre 6 clase de produse şi servicii.
Ce este o marcă verbală
Conform OSIM, marca verbală defineşte o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard.
Pentru a înregistra ca marcă o denumire sau un slogan, însoţită sau nu de un element figurativ, este necesară completarea unui formular tip – cererea pentru înregistrarea unei mărci pe cale naţională. Odată cu depunerea cererii vor trebui achitate taxa de depunere a acesteia, în valoare de 51 lei, şi taxa de publicare a ei, care are valoarea de 152 lei pentru mărcile alb-negru şi 508 lei pentru cele color.
Procedura de înregistrare la OSIM
După acordarea datei de depozit, cererile se publică în format electronic, în maximum 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care, timp de 2 luni, pot fi depuse observaţii pe motive absolute de refuz.
În maximum 30 de zile de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea pe fond. Taxa de examinare pentru o clasă, pentru mărcile individuale, este de 559 lei pentru o marcă verbală.
Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 356 lei.
OSIM examinează pe fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare, şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.
Opoziţii, certificat şi protecţie
În termen de două luni de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci a admiterii cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din lege, cu achitarea taxelor legale.
OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare. Certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiţia achitării taxei legale de 254 lei în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut, se consideră că titularul a renunţat la înregistrarea mărcii.
Valabilitate de 10 ani
Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.
Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricât de multe perioade de 10 ani.
