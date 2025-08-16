SCANDAL cu bătaie în Cut: Trei persoane din Gârbova, REȚINUTE după ce au agresat fizic doi bărbați, lângă o stație de autobuz

Trei persoane din Gârbova au fost reținute după ce au agresat fizic doi bărbați, lângă o stație de autobuz din Cut. Polițiștii fac cercetări pentru pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 august 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 41 de ani, toți din localitatea Gârbova, județul Alba, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit faptul că, în noaptea de 14/15 august 2025, cei trei i-au agresat fizic pe doi bărbați, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Sibiu, respectiv 39 de ani, din localitatea Cut, județul Alba, în timp ce se aflau pe o stradă din localitatea Cut, în apropierea unei stații de autobuz, fiind tulburată liniștea și ordinea publică.

Bărbatul de 40 de ani a suferit leziuni corporale, pentru a căror îngrijire ar fi necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale, iar în cazul bărbatului de 39 de ani, ar fi necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

