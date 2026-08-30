Scandal într-o localitate din Alba. Bărbat de 54 de ani, reținut după ce s-a îmbătat și a intrat în curtea unui alt bărbat: L-a amenințat și i-a distrus geamurile locuinței

Un bărbat de 54 din localitatea Dumitra a fost reținut de oamenii legii după ce, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a intrat în curtea unui alt bărbat, l-a amenințat și i-a spart geamurile locuinței.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Dumitra, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și amenințare.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 16.00, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unui conflict spontan, bărbatul ar fi pătruns, fără drept, în curtea imobilului unui bărbat de 58 de ani, din localitate, l-ar fi amenințat pe acesta cu acte de violență și ar fi distrus geamurile locuinței.

În urma evenimentului, au fost înregistrate doar pagube materiale.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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