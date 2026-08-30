Update | Tragedie pe Transalpina, între Laz și Căpâlna: Un tânăr motociclist și-a pierdut viața după un accident

Accident rutier între Laz și Căpâlna: O motocicletă, implicată. Traficul rutier este îngreunat

Știrea inițială

Un accident rutier a avut loc duminică, 30 august 2026, pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier a fost implicată o motocicletă, o persoană fiind în stare de inconștiență în urma incidentului rutier.

,,Traficul rutier este îngreunat pe DN 67 C, între localitățile Laz și Căpâlna, din cauza unui accident rutier.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de Pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 67C, între loc. Laz și loc. Căpâlna.

În accident ar fi implicată o motocicletă, posibil o persoană în stare de inconștiență.

Forțe alocate: 1 echipaj de prim ajutor și 1 ambulanță SAJ cu medic.

UPDATE ISU Alba ora 11:45:

La locul producerii accidentului se va deplasa și un elicopter SMURD.

Update ISU Alba 12:32:

Ca urmare a accidentului, a fost declarat decesul unei persoane de sex masculin, aproximativ 28 de ani, fiind efectuate manevrele de resuscitare, însă fara rezultat.

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