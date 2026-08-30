Tânăr de 22 de ani din Săsciori, prins băut la volan pe o stradă din Sebeș: Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 22 de ani din Săsciori a fost oprit de polițiști pe o stradă din Sebeș. În urma testării cu aparatul alcooltest, acesta a indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 29/30 august 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Călărași din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Săsciori, județul Alba.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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