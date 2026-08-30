Curier Județean

Mâine | Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Alba: Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Alba: Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade

Meteorologii ANM au emis, duminică, 30 august 2026, un cod galben de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabil în mai multe județe din țară, printre care și Alba.

Luni (31 august), în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, explică meteorologii ANM.

Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat sunt fenomenele vizate de meteorologii ANM.

Zone afectate: Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei 

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21.

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