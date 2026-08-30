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Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”

Bogdan Ilea

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Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”

ANPC a demarat o amplă campanie de controale în benzinării pentru a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026, inclusiv adaosul comercial practicat și modul în care sunt modificate zilnic prețurile carburanților. Duminică, 30 august, benzina și motorina și-au păstrat prețurile ridicate de sâmbătă.

Autoritatea statului a decis să intervină în scumpirile de la pompă, prin controale demarate în benzinării.

ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”

,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți. ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026. Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate”, a transmis ANPC pe Facebook.

În urmă cu o săptămână, ANPC anunţase deja că va controla companiile din piaţă pentru o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial. Totuşi, instituţia a transmis atunci, într-un comunicat, că această procedură va dura până la data de 31 octombrie.

Mai exact, în perioada 7–31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, raportată la o perioadă de 3 luni, răstimp în care operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție, lunar, informațiile privind adaosul comercial practicat.

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