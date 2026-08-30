Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
ANPC a demarat o amplă campanie de controale în benzinării pentru a verifica respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026, inclusiv adaosul comercial practicat și modul în care sunt modificate zilnic prețurile carburanților. Duminică, 30 august, benzina și motorina și-au păstrat prețurile ridicate de sâmbătă.
Autoritatea statului a decis să intervină în scumpirile de la pompă, prin controale demarate în benzinării.
ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți. ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026. Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate”, a transmis ANPC pe Facebook.
În urmă cu o săptămână, ANPC anunţase deja că va controla companiile din piaţă pentru o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial. Totuşi, instituţia a transmis atunci, într-un comunicat, că această procedură va dura până la data de 31 octombrie.
Mai exact, în perioada 7–31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, raportată la o perioadă de 3 luni, răstimp în care operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție, lunar, informațiile privind adaosul comercial practicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Aproape 1.700 de accidente în primele 6 luni din 2026 în România: Peste 490 de persoane moarte și 1.384 rănite grav. Bilanțul Poliției Române
Aproape 1.700 de accidente în primele 6 luni din 2026 în România: Peste 490 de persoane moarte și 1.384 rănite grav. Bilanțul Poliției Române Poliția Română a prezentat recent activitatea instituției în prima jumătate a anului 2026. Potrivit acestora, cu toate că numărul accidentelor rutiere este în scădere, dramele care se întâmplă pe drumurile din […]
Elevii care încep clasa a IX-a vor învăța după noi programe școlare, în funcție de profil și specializare. Manualele digitale ar putea fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie
Elevii care încep clasa a IX-a vor învăța după noi programe școlare, în funcție de profil și specializare. Manualele digitale ar putea fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie Elevii din România care vor intra în clasa a IX-a în această toamnă vor fi prima generație de liceeni care va învăța după noile programe școlare. […]
Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027
Pensia minimă în Ungaria urmează să fie majorată: De la 80 de euro pe lună va ajunge la 330 de euro din 2027 Guvernul Ungariei a anunțat joi, 27 august, că pensia minimă va fi majorată începând din ianuarie 2027, în cadrul unor măsuri menite să sprijine persoanele vulnerabile. „Sute de mii dintre compatrioţii noştri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți”
Controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ. ANPC: ,,Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți” ANPC a demarat...
Aproape 1.700 de accidente în primele 6 luni din 2026 în România: Peste 490 de persoane moarte și 1.384 rănite grav. Bilanțul Poliției Române
Aproape 1.700 de accidente în primele 6 luni din 2026 în România: Peste 490 de persoane moarte și 1.384 rănite...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 60 de ani din Rimetea, reținut de polițiști după ce a fost prins cu două arme deținute ilegal, într-un fond de vânătoare: Este cercetat de oamenii legii
Bărbat de 60 de ani din Rimetea, reținut de polițiști după ce a fost prins cu două arme deținute ilegal,...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 30 august. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 30 august. Condițiile de înscriere la concurs...
Curier Județean
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecății
Două capturi cu cannabis duc un inculpat în fața instanței: Tribunalul Alba a dispus începerea judecățiie Un dosar penal privind...
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri pregătiți pentru lucrări. În ce stadiu este proiectul
Aproape 8 milioane de lei, fără TVA, pentru asfaltarea străzilor într-un oraș de munte din Alba: 7 kilometri de drumuri...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul Județean Alba
Sprijinul mai mare pentru elevii fără transport public, propus de PSD, a fost respins de PNL și AUR în Consiliul...
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție de peste 22 de milioane de lei
Două blocuri cu 80 de locuințe și sala de evenimente din fosta cantină vor fi reabilitate energetic la Zlatna: Investiție...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...