Savino Del Bene Scandici 3-0 Alba Blaj: Debut cu stângul în duelul din Liga Campionilor. Următorul meci se joacă pe ,,Alba Blaj” Arena
Savino Del Bene Scandici (finalistă în competiția supremă în 2025) a reușit să se impună categoric, cu scorul de 3-0, împotriva celor de la Alba Blaj în debutul din Liga Campionilor.
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj și-a aflat programul în grupa infernală din Liga Campionilor | Debut în Italia, iar în 2 decembrie, în „Alba Blaj” Arena, duel stelar cu VakifBank Istanbul!
Scorul pe seturi a fost 25-13, 25-21, 25-14.
Următorul meci pentru campioana României este pe 2 decembrie, împotriva formaţie turcă VakifBank pe ,,Alba Blaj Arena.
Reamintim că, Alba Blaj are parte de o grupă infernală în Liga Campionilor, edițiia 2025/2026, pentru echipa din „Mica Romă” urmând dueluri stelare cu VakifBank Istanbul (campioana Turciei și semifinalistă în acest an în Liga Campionilor) și Volero Le Cannet (Franța) – o mai veche cunoștință.
