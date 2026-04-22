Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Primăria Municipiului Sebeș a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026 că în ședința de îndată convocată prin Dispoziția Primarului nr. 130/22.04.2026 a fost aprobat proiectul privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului Sebeș, proiect inițiat de Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
Prevederile hotărârii adoptate sunt:
Art.1. Interzice organizarea şi exploatarea activităților de jocuri de noroc pe raza Municipiului Sebeş.
Art.2.Exceptie de la prevederile art. 1, sunt operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îşi pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Sebeş prin aparatul de specialitate: Direcția Poliția Locală Sebeş şi Compartimentul Protecția Mediului, Control Comercial, Managementul Calității, Unitate Locală de Monitorizare.
Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Primăria Municipiului Sebeș a anunțat, miercuri,...
