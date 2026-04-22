Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local

Primăria Municipiului Sebeș a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026 că în ședința de îndată convocată prin Dispoziția Primarului nr. 130/22.04.2026 a fost aprobat proiectul privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului Sebeș, proiect inițiat de Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Prevederile hotărârii adoptate sunt:

Art.1. Interzice organizarea şi exploatarea activităților de jocuri de noroc pe raza Municipiului Sebeş.

Art.2.Exceptie de la prevederile art. 1, sunt operatorii economici care dețin autorizație de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național al Jocurilor de Noroc, valabilă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care îşi pot continua activitatea doar până la expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Sebeş prin aparatul de specialitate: Direcția Poliția Locală Sebeş şi Compartimentul Protecția Mediului, Control Comercial, Managementul Calității, Unitate Locală de Monitorizare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

