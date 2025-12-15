VIDEO | „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert

„Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert

Luni, 15 decembrie, are loc „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia, cu un concert de cameră și aprinderea luminilor de Hanuka.

,,La Alba Iulia, Hanuka va fi marcată prin aprinderea lumânărilor de Hanuka și un concert cameral la Sinagoga Mareh Yezekiel”, au transmis reprezentanții.

Aceștia anunță doritorii și participanții că invită publicul să ia parte la un moment de cultură și spiritualitate în care muzica va completa simbolul Luminii.

Participanți:

Cvartetul de Coarde al Județului Alba (Dan-Liviu Cernat, Mădălin Danciu, Mădălina Gherman-Neag și Cătălina Tincu)

Nicolas Bogdan Velicea (tenor)

Claudio Zahan (bas)

Ruben Morar (pian)

prof. dr. IOAN CHICIUDEAN (tenor)

,,Un eveniment oferit cu respect pentru diversitatea culturală. Hag Hanuka Sameah! tuturor evreilor. Hanuka să vă aducă sănătate, bucurii și împliniri!”, au mai transmis organizatorii.

