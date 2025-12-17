Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție. Cine sunt cei șase procurori și un judecător

Șapte magistrați din Alba, solidari cu colegii care reclamă presiunile din sistemul de justiție

Șapte magistrați din Alba, respectiv șase procurori și un judecător, s-au înscris pe lista celor care au declarat că îi susțin pe colegii lor care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție. Până ieri, lista cuprindea peste 800 de magistrați din toată țara, dintre care circa 100 sunt pensionari.

Cei șapte care activează la instituții judiciare din Alba sunt Mihaela Bocai, Iulia Alin Zedler și Cristina Garda de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, Octavia Raluca Guș și Daniel Alexandru Crețan de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Andra Maria Papp-Todea de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș și Denisa Maria Bic de la Curtea de Apel Alba Iulia.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă – în slujba cetățeanului”, susțin magistrații.

Aceștia s-au solidarizat cu colegii lor care au denunțat presiunile din sistemul de justiție, prin apariția în investigația realizată de jurnaliștii de la Recorder și prin luările de poziție ulterioare. Situația gravă pe care o reclamă aceștia a declanșat proteste în București și în mai multe orașe din țară.

În paralel cu protestele din stradă, o petiție inițiată pentru modificarea Legilor Justiției a depășit 150.000 de semnături. Semnatarii solicită premierului și președintelui României să inițieze o reformă reală a justiției, printr-o procedură transparentă și onestă, care să treacă dincolo de simple declarații publice.

Printre principalele revendicări ale protestatarilor se numără recuperarea independenței judecătorilor, desființarea imunității de facto a magistraților, reducerea controlului exercitat de Consiliul Superior al Magistraturii asupra sistemului judiciar și revocarea de urgență a șefilor DNA și a Parchetului General.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI