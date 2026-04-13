Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis

Săptămâna Luminată are loc în 2026 în perioada 13-19 aprilie, iar în tradiția ortodoxă, în această perioadă nu se îngenunchează. Rânduiala nu este întâmplătoare. Perioada care urmează imediat după prima zi de Paște este una a bucuriei depline, în care accentul nu mai cade pe pocăință și întristare, ci pe biruința lui Hristos asupra morții.

De ce credincioșii nu îngenunchează în Săptămâna Luminată

În tradiția ortodoxă, îngenuncherea și metaniile sunt gesturi de pocăință și smerenie, folosite în special în perioadele de post și de rugăciune intensă.

După Învierea Domnului, însă, rânduiala liturgică se schimbă. Începând din noaptea de Paște și până la Rusalii, credincioșii nu îngenunchează, ci se roagă stând în picioare și făcând doar închinăciuni.

Această practică are o semnificație clară: statul în picioare este un semn al bucuriei și al biruinței vieții asupra morții, în timp ce îngenuncherea rămâne asociată cu pocăința. Prin această rânduială, Biserica subliniază caracterul de sărbătoare al întregii perioade pascale.

Ce mai este interzis în săptămâna de după Paștele ortodox

Pe lângă faptul că nu se îngenunchează, Săptămâna Luminată are și alte rânduieli diferite față de restul anului.

Miercurea și vinerea nu sunt zile de post, existând dezlegare la mâncăruri de dulce, în semn de bucurie pentru Înviere.

Nu se fac parastase pentru cei adormiți, iar pomenirile sunt reluate după încheierea acestei perioade. Tot în aceste zile, Psaltirea nu se citește după rânduiala obișnuită.

Slujbele de înmormântare au, de asemenea, o formă specială, fiind marcate de cântările Învierii, care pun accent pe speranță și viața veșnică.

În paralel, în tradiția populară există și interdicții legate de muncă. În multe zone se spune că nu este bine să se spele, să se calce sau să se facă treburi grele în gospodărie, mai ales în primele zile ale săptămânii. Aceste obiceiuri diferă însă de la o regiune la alta.

În ansamblu, Săptămâna Luminată marchează o schimbare clară de ritm: este o perioadă în care bucuria Învierii se reflectă atât în slujbe, cât și în gesturile și obiceiurile credincioșilor.

