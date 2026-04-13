Săptămâna Luminată 2026: De ce nu se îngenunchează în zilele de după Paște? Ce semnificație are acest gest și de ce este interzis
Săptămâna Luminată are loc în 2026 în perioada 13-19 aprilie, iar în tradiția ortodoxă, în această perioadă nu se îngenunchează. Rânduiala nu este întâmplătoare. Perioada care urmează imediat după prima zi de Paște este una a bucuriei depline, în care accentul nu mai cade pe pocăință și întristare, ci pe biruința lui Hristos asupra morții.
De ce credincioșii nu îngenunchează în Săptămâna Luminată
În tradiția ortodoxă, îngenuncherea și metaniile sunt gesturi de pocăință și smerenie, folosite în special în perioadele de post și de rugăciune intensă.
După Învierea Domnului, însă, rânduiala liturgică se schimbă. Începând din noaptea de Paște și până la Rusalii, credincioșii nu îngenunchează, ci se roagă stând în picioare și făcând doar închinăciuni.
Această practică are o semnificație clară: statul în picioare este un semn al bucuriei și al biruinței vieții asupra morții, în timp ce îngenuncherea rămâne asociată cu pocăința. Prin această rânduială, Biserica subliniază caracterul de sărbătoare al întregii perioade pascale.
Ce mai este interzis în săptămâna de după Paștele ortodox
Pe lângă faptul că nu se îngenunchează, Săptămâna Luminată are și alte rânduieli diferite față de restul anului.
Miercurea și vinerea nu sunt zile de post, existând dezlegare la mâncăruri de dulce, în semn de bucurie pentru Înviere.
Nu se fac parastase pentru cei adormiți, iar pomenirile sunt reluate după încheierea acestei perioade. Tot în aceste zile, Psaltirea nu se citește după rânduiala obișnuită.
Slujbele de înmormântare au, de asemenea, o formă specială, fiind marcate de cântările Învierii, care pun accent pe speranță și viața veșnică.
În paralel, în tradiția populară există și interdicții legate de muncă. În multe zone se spune că nu este bine să se spele, să se calce sau să se facă treburi grele în gospodărie, mai ales în primele zile ale săptămânii. Aceste obiceiuri diferă însă de la o regiune la alta.
În ansamblu, Săptămâna Luminată marchează o schimbare clară de ritm: este o perioadă în care bucuria Învierii se reflectă atât în slujbe, cât și în gesturile și obiceiurile credincioșilor.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani Să începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială […]
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire Grupul Renault a hotărât să mute producția mai multor modele noi Dacia în afara României. Fabrica de la Mioveni riscă să piardă circa 1.200 de locuri de muncă, potrivit sindicatului, […]
Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria
Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria Aproximativ 800 de persoane din județul Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria, potrivit unor estimări. Nu toți etnicii maghiari au automat drept de vot. Sunt necesare cetățenia maghiară și înregistrarea electorală. Numărul este relativ mic în Alba, […]
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made...
VIDEO | Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un cuțit și a omorât un bărbat. A fost deținută și mama tânărului
Cum s-a petrecut CRIMA de la Cenade: Un adolescent de 18 ani, REȚINUT de polițiști după ce a aruncat un...
FOTO | Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, sărbătorită a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”: Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți
Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, premiată a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la...
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în...
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
MESAJE de PASTE fericit 2026 • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele...
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ. Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ – Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții Dacă săptămâna dinaintea...