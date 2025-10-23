Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara, derby-ul Seriei 7 din Liga 3!

Sâmbătă, ora 15.00, pe „Cetate” este derby-ul Seriei 7 din Liga 3, între CSM Unirea Alba Iulia și Știința Poli Timișoara, primele două clasate, despărțite de 5 puncte.

Se anunță o confruntare-spectacol între pretendentele la promovarea în eșalonul superior. „Alb-negrii”, cu un moral excelent, grație celor 8 victorii consecutive, au în față un test al maturității, un examen de foc la care se așteaptă o asistență numeroasă, inclusiv o masivă galerie „viola”. Este un derby din toate punctele de vedere, o confruntare cu o miză și în perspectiva accederii în play-off unde vor conta punctele acumulate în disputele directe. Amfitrionii nu pot conta pe Balaur – accidentat, incerți fiind Pântea și Banyoi, în urma disputei cu CSU Alba Iulia. Gruparea din Banat este la ultima deplasare stagională în Alba, județ unde nu se simte confortabil, bilanțul înregistrând două eșecuri, cu același scor, 1-2, la Blaj (12 septembrie) și la Cugir (în urmă cu două săptămâni), o remiză (runda inaugurală, la Cugir, cu Hidro Mecanica Șugag) și o victorie (4-0, la Sebeș, cu CSU Alba Iulia).

*Duel după 14 ani!

Ultimul duel direct între cele două combatante s-a derulat în septembrie 2011, o remiză, în eșalonul secund, scor 1-1, acum 14 ani. „Alb-negrii” erau conduși de Stelian Gherman, printre titulari s-a regăsit Al. Giurgiu, iar printre rezerve actualul secund M. Oprea. Politehnica Timișoara revine pe arena albaiuliană după un deceniu, precedentul joc fiind o remiză albă cu Performanța Ighiu, într-un sezon în care „alb-violeții” au promovat în Liga 2. Poli Timișoara nu a mai câștigat în deplasare cu gruparea din Cetatea Marii Uniri de mai bine de 30 de ani (1-0, gol Gușatu, în aprilie 1995), având 9 meciuri consecutive fără victorie. Dincolo de aceste aspecte statistice, rămâne miza unei confruntări la cote înalte între rivale la promovare, cu Alexandru Pelici, antrenorul gazdelor, împotriva formației din urbea natală, cel mai important meci al toamnei.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

