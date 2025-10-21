CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara, derby de top pe „Cetate”, sâmbătă, 25 octombrie, la ora 15.00 | Vezi prețul biletelor și programul

CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara, derby de top pe „Cetate”, sâmbătă, 25 octombrie, la ora 15.00, meci contând pentru etapa a 10-a din Seria 7 a Ligii 3 | Vezi prețul biletelor și programul

Derby de top pe „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – Știința Poli Timișoara. CSM Unirea Alba Iulia va disputa sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 15.00, pe Stadionul „Cetate”, meciul cu Știința Poli Timișoara, formația aflată pe locul secund în Seria 7 a Ligii a 3-a, cu 5 puncte în spate.

Partida contează pentru etapa a 10-a și se anunță drept cel mai important duel al toamnei pe teren propriu pentru echipa antrenată de Alexandru Pelici, angrenată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a.

Suporterii albaiulieni sunt așteptați în număr cât mai mare pentru a susține CSM Unirea, care are opt victorii consecutive și ocupă primul loc în clasament.

Biletele de intrare se pun în vânzare la:

-Casieria Bazinului Olimpic, începând de astăzi

– Stadionul „Cetate”, în ziua meciului, la trei case de bilete, începând cu ora 13:30

Prețul unui bilet: 15 lei. Copiii sub 14 ani: acces gratuit

Este interzis accesul pe stadion cu materiale pirotehnice, sticle, PET-uri, doze, umbrele, brichete sau alte obiecte contondente.

Comunicat de presă CSM Unirea Alba Iulia

