Sâmbătă, Gloria Bistrița-Năsăud – CS Ocna Mureș | Revedere cu Falub, după două săptămâni

Sâmbătă, la ora 17.00, pe Stadionul “Michael Klein” este derby-ul din play-off-ul Seriei a 9-a a eșalonului terț, între primele două clasate, CS Hunedoara și Metalurgistul Cugir.

Liderul are 17 puncte avans față de ocupanta locului secund, pe care a învins-o acum două săptămâni sub Drăgana, scor 3-1 (0-1), după două remize diametral opuse. De fapt echipa condusă de Florin Maxim scrie recorduri în această ediție ce se vrea un marș spre promovarea în eșalonul superior: hunedorenii au 13 victorii consecutive (în acest sezon au pierdut puncte doar la Ocna Mureș în runda a 6-a), au câștigat toate cele 10 meciuri din fața fanilor (ultimul, 5-0 cu Viitorul Cluj), singura combatantă de pe a treia scenă ce nu a cedat puncte acasă, au strâns 57 de puncte din 59 posibile și se mândresc cu cea mai mare diferență de puncte față de urmăritoare din toată Liga a 3-a (17 puncte avans) și cea mai prolifică ofensivă (66 de goluri)! “Corvinul” are ascedent moral raportat la oponenta de mâine, în condițiile în care a câștigat ambele dispute, cu același scor, după ce a fost condusă la pauză (în 23 octombrie, la Hunedoara, Cugirul a suferit primul eșec stagional).

“Mergem să jucăm și încercăm să scoatem puncte, cu toate că va fi un meci extrem de greu. Ne-au învins în două rânduri și și-au adjudecat toate punctele, deși noi am câștigat două reprize, iar hunedorenii pe celelalte două. Am încredere în echipă și sunt convins că din cele 3 dueluri directe rămase vom câștigat și noi măcar o dată”, a spus Lucian Itu.

“Roș-albaștrii” nu contează pe I. Grozav (suspendat), Tăban (accidentat), Dohotariu (a început antrenamentele), dar vor reveni Vitinha și Șaucă. Metalurgistul simte amenințarea Unirii Ungheni, ce este la 5 puncte în spate și atacă treapta a doua a podiumului ce asigură prezența la barajul de promovare. Săptămâna anterioară, în meciul cu rivala din Mureș cugirenii au smuls remiza în ultimul minut, în inferioritate numerică, păstrându-și avansul din ierarhie. Însă oaspeții nu traversează o perioadă fericită: fără succes în 2022 (două puncte în 4 confruntări), 5 meciuri fără a câștiga, ultimul succes datând din 26 noiembrie, 4-1 la Reghin.

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI