Sport

Sâmbătă, amical, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov | Primul test, pe „Cetate”, pentru „alb-negrii” lui Cristian Pustai

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

De

Sâmbătă, amical, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov | Primul test, pe „Cetate”, la ora 11.00, pentru „alb-negrii” lui Cristian Pustai

Sâmbătă, 15 august 2026, de Sfânta Maria, la ora 11.00, pe „Cetate” este primul joc amical al verii pentru CSM Unirea Alba Iulia în fața fanilor, elevii lui Cristian Pustai urmând să se dueleze cu o altă divizionară terță, Kids Tâmpa Brașov, cu care a semnat recent Constantin Budescu (37 de ani).

Citește și: Foto: CSM Unirea, regres în Cupa României, comparativ cu ultimii doi ani! „Alb-negrii”, eliminare la penalty-uri, la primul meci sub comanda lui Pustai, cu Sănătatea Cluj!

Noua echipă a „alb-negrilor”, Unirea trecând prin schimbări fundamentale în pauza competițională la toate nivelurile (administrativ, bancă tehnică și, mai ales, lot de jucători), atacă promovarea în Liga 2 în stagiunea ce va debuta la finele lunii august.

Următorul test este prevăzut în 22 august 2026, cu ACS Mediaș, ultima repetiție înaintea startului campionatului (seriile se vor anunța în 20 august).

CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată în turul secund al Cupei României, la penalty-uri, de Sănătatea Cluj, săptămâna anterioară, la prima întâlnire oficială. Anterior, în cantonamentul centralizat de la Poiana Brașov, au mai fost disputate alte două partide de verificare, cu Olimpic Zărnești (6-0) și Corona Brașov (0-0).

În privința efectivului, au plecat Ardeiu (împrumut la Olimpia Satu Mare), Herlea (revenit la Metalurgistul Cugir) și a fost înregimentat tânărul Cristian Silvășan (din Dej, 16 ani, născut în 2009, împrumut de la Corvinul Hunedoara).

Alte întâlniri din weekend: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia (vineri, 14 august 2026) și CIL Blaj – Inter Sibiu (sâmbătă, 15 august 2026).

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

LIVE VIDEO | CIL Blaj – Sănătatea Cluj, duel de foc pentru un loc în play-off-ul Cupei României la fotbal, în „Mica Romă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

12 august 2026

De

LIVE VIDEO | CIL Blaj – Sănătatea Cluj, duel de foc pentru un loc în play-off-ul Cupei României la fotbal, în „Mica Romă” Miercuri, 12 august, de la ora 17:30, Stadionul „CIL Veza” găzduiește confruntarea dintre CIL Blaj și Sănătatea Cluj, în turul al treilea al Cupei României. Miza este una importantă: echipa care se […]

Citește mai mult

Sport

Luni, 17 august 2026: Ultima zi pentru înscrierea în competițiile interjudețene de juniori din Alba, Cluj, Mureș, Sibiu și Hunedoara

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

12 august 2026

De

Luni, 17 august 2026: Ultima zi pentru înscrierea în competițiile interjudețene de juniori din Alba, Cluj, Mureș, Sibiu și Hunedoara Echipele care doresc să participe în competițiile de juniori Under 19, U 17, U 16, U 15, U 14 şi U 13 din judeţele Alba, Cluj, Hunedoara, Mureş și Sibiu sunt rugate să transmită intenția […]

Citește mai mult

Sport

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris!

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

11 august 2026

De

David Popovici este în finala probei-regină de 100 m liber la Europenele 2026 de la Paris! David Popovici a obținut, în seara zilei de marți, 11 august 2026 calificarea într-o nouă finală europeană în proba-regină a natației. Campionul român a început excelent Campionatele Europene de la Paris, calificându-se în semifinale cu cel mai bun timp […]

Citește mai mult