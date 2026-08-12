Sâmbătă, amical, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov | Primul test, pe „Cetate”, pentru „alb-negrii” lui Cristian Pustai

Sâmbătă, amical, CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov | Primul test, pe „Cetate”, la ora 11.00, pentru „alb-negrii” lui Cristian Pustai

Sâmbătă, 15 august 2026, de Sfânta Maria, la ora 11.00, pe „Cetate” este primul joc amical al verii pentru CSM Unirea Alba Iulia în fața fanilor, elevii lui Cristian Pustai urmând să se dueleze cu o altă divizionară terță, Kids Tâmpa Brașov, cu care a semnat recent Constantin Budescu (37 de ani).

Noua echipă a „alb-negrilor”, Unirea trecând prin schimbări fundamentale în pauza competițională la toate nivelurile (administrativ, bancă tehnică și, mai ales, lot de jucători), atacă promovarea în Liga 2 în stagiunea ce va debuta la finele lunii august.

Următorul test este prevăzut în 22 august 2026, cu ACS Mediaș, ultima repetiție înaintea startului campionatului (seriile se vor anunța în 20 august).

CSM Unirea Alba Iulia a fost eliminată în turul secund al Cupei României, la penalty-uri, de Sănătatea Cluj, săptămâna anterioară, la prima întâlnire oficială. Anterior, în cantonamentul centralizat de la Poiana Brașov, au mai fost disputate alte două partide de verificare, cu Olimpic Zărnești (6-0) și Corona Brașov (0-0).

În privința efectivului, au plecat Ardeiu (împrumut la Olimpia Satu Mare), Herlea (revenit la Metalurgistul Cugir) și a fost înregimentat tânărul Cristian Silvășan (din Dej, 16 ani, născut în 2009, împrumut de la Corvinul Hunedoara).

Alte întâlniri din weekend: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia (vineri, 14 august 2026) și CIL Blaj – Inter Sibiu (sâmbătă, 15 august 2026).

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