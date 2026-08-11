Video | Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit

Tragedie fără margini în centrul Brașovului: Un Duster a spulberat trei pietoni. Doi oameni au murit

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov intervin la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Mureșenilor, din Municipiul Brașov, a transmis IPJ Brașov marți, 11 august 2026, la ora 21.57.

Din primele date obținute de echipa de cercetare prezentă la fața locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.

Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave, iar față de doi dintre aceștia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical.

De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală.

sursa text: IPJ Brașov

sursa video: ISU Brașov

Secțiune Știri sub articolul principal