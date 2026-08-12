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Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an: Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

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Chiriile, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri: Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică

Rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, marcând o scădere de 2,26 puncte procentuale, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Este pentru prima dată în ultimele 12 luni când rata anuală a inflației înregistrează o diminuare atât de semnificativă.

Față de luna iunie, prețurile alimentelor au scăzut cu 0,3%, în timp ce prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu aproape 1%, la fel cum s-a întâmplat și în cazul serviciilor.

Comparativ cu luna iulie 2025, serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

În ceea ce privește mărfurile alimentare, cele mai mai scumpiri s-au înregistrat la cafea și ouă. La mărfurile nealimentare cele mai mari creșteri de prețuri au fost la motorină și la benzină, iar la categoria servicii chiriile au înregistrat cele mai mari scumpiri, potrivit Spotmedia.ro.

Evoluția prețurilor în ultimul an:

Mărfurile alimentare:

  • Cafea +19,5%
  • Ouă +14%
  • Lapte +9,4%
  • Pâine +8%
  • Bere +7,9%
  • Pește proaspăt +7,5%
  • Ulei +6,6%
  • Carne +6%
  • Brânză +5,1%
  • Cartofi -13,7%
  • Fructe -13,8%

Mărfuri nealimentare:

  • Motorină +30,7%
  • Benzină +23,2%
  • Cărți +10,8%
  • Energie termică +10,7%
  • Detergenți +9,9%
  • Țigări +8,5%
  • Haine +6,5%
  • Încălțăminte +5,8%
  • Mobilă +5,3%
  • Energie electrică +3,4%

Servicii: 

  • Chirie + 42,5%
  • Apă, canal, salubritate +16%
  • Abonament TV +14,1%
  • Transport CFR +11,4%
  • Restaurante, cafenele +10,8%
  • Transport urban +7,5%
  • Abonament telefon +6,7%
  • Bilete avion +2,3%

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