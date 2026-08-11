VIDEO | Vara la 0°C în Alba: Peștera Ghețarul de la Scărișoara, „palatul de gheață” din Munții Apuseni

Vara la 0°C în Alba: Peștera Ghețarul de la Scărișoara, „palatul de gheață” din Munții Apuseni

În inima Munților Apuseni, într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje carstice din România, se află una dintre cele mai impresionante atracții naturale ale județului Alba. Peștera Scărișoara, situată la aproximativ 1.165 de metri altitudine, adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România și reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din Apuseni.

Dincolo de frumusețea sa, peștera are și o importantă valoare științifică. Straturile de gheață constituie o adevărată arhivă naturală, în care s-au păstrat informații despre evoluția climei și a mediului înconjurător de-a lungul mileniilor.

Peștera Scărișoara, în inima Apusenilor

Peștera se află în comuna Gârda de Sus, în Parcul Natural Apuseni, într-o zonă cunoscută pentru relieful carstic spectaculos, peșteri, chei și formațiuni geologice deosebite.

Accesul către peșteră se poate face din mai multe direcții. Din Alba Iulia, traseul urmează DN75 spre Câmpeni și apoi spre Gârda de Sus. De aici, turiștii pot continua spre cătunul Ghețar, pe un drum de aproximativ 23 de kilometri, sau pot alege un drum forestier de aproximativ 12 kilometri din zona Gura Ordâncușei.

Pentru iubitorii de drumeții există și un traseu marcat cu cruce roșie, care pornește din Gârda de Sus și are aproximativ 10 kilometri.

Distanța de aproximativ 100 de kilometri față de Alba Iulia face din Peștera Scărișoara o destinație potrivită atât pentru o excursie de o zi, cât și pentru un weekend petrecut în Munții Apuseni.

O coborâre într-o lume dominată de gheață

Experiența începe încă de la suprafață. Intrarea în peșteră este reprezentată de un aven impresionant, cu un diametru de aproximativ 60 de metri și o adâncime de circa 48 de metri.

Coborârea către interior se face pe o potecă amenajată și pe scări metalice fixate în stâncă. Pe măsură ce turiștii coboară, temperatura scade vizibil, iar atmosfera se schimbă complet.

La baza avenului se deschide accesul către Sala Mare, spațiul în care se află spectaculosul ghețar. Contrastul dintre temperaturile ridicate de la suprafață, mai ales în timpul verii, și aerul rece din subteran este unul dintre primele lucruri pe care le observă vizitatorii.

Peștera Scărișoara impresionează nu doar prin dimensiunea ghețarului, ci și prin peisajul subteran pe care îl oferă. Formațiunile de gheață, pereții stâncoși și jocul de lumini creează imaginea unei lumi desprinse parcă dintr-un alt univers.

Un ghețar format de-a lungul mileniilor

Ghețarul de la Scărișoara este considerat cel mai mare ghețar subteran din România. Blocul de gheață se întinde pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, iar volumul său este estimat la zeci de mii de metri cubi.

Vechimea gheții reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care dau valoare științifică peșterii. Straturile de la baza ghețarului datează de mii de ani și păstrează informații despre condițiile climatice din perioade îndepărtate.

Ghețarul s-a format printr-un proces lent și complex, în care apa, temperaturile scăzute și structura peșterii au contribuit la acumularea și conservarea gheții. În timp, straturile succesive au format o adevărată arhivă naturală, importantă pentru cercetarea schimbărilor climatice.

Cum se păstrează gheața chiar și în timpul verii

Unul dintre secretele ghețarului de la Scărișoara este chiar forma peșterii.

Avenul de la intrare permite acumularea aerului rece în partea inferioară a peșterii. Astfel se formează un microclimat special, cu temperaturi care se mențin în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Acest fenomen explică de ce ghețarul poate rezista inclusiv în timpul verilor călduroase. Pentru turiști, diferența de temperatură este evidentă încă de la coborârea în subteran, motiv pentru care hainele groase sunt recomandate chiar și în cele mai fierbinți luni ale anului.

Coloane și stalagmite de gheață, într-un decor spectaculos

În interiorul Peșterii Scărișoara pot fi admirate numeroase formațiuni de gheață. Unele sunt permanente, în timp ce altele apar sau se dezvoltă în special în sezonul rece.

Printre cele mai spectaculoase se numără coloanele de gheață din Sala Bisericuță. Unele dintre acestea pot ajunge la aproximativ patru metri înălțime și seamănă cu stalactitele și stalagmitele întâlnite în alte peșteri, însă sunt formate integral din gheață.

Apa care se infiltrează prin rocă și ajunge în interiorul peșterii îngheață treptat, iar procesul repetat de-a lungul anilor duce la apariția acestor forme spectaculoase.

Transparența și aspectul cristalin al gheții transformă formațiunile într-un adevărat spectacol natural. Fragilitatea lor face însă necesară protejarea strictă a mediului subteran și respectarea regulilor de vizitare.

O experiență care poate fi făcută și vara, dar cu haine groase

Temperatura scăzută din interiorul peșterii este unul dintre elementele care fac vizita memorabilă. În timp ce la suprafață temperaturile pot fi ridicate în timpul verii, în subteran turiștii intră într-un mediu rece, cu temperaturi apropiate de îngheț.

Pentru o vizită confortabilă sunt recomandate haine groase și încălțăminte potrivită pentru trasee montane. Accesul în interior se face în condițiile stabilite de administrația obiectivului și, în funcție de regulile de vizitare, împreună cu personal specializat.

Peștera Scărișoara este mai mult decât un obiectiv turistic, este o mărturie spectaculoasă a modului în care natura poate păstra, într-un spațiu aparent inaccesibil, urmele unor epoci care au trecut cu mult înaintea noastră.

Secțiune Știri sub articolul principal