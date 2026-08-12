ASTĂZI | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina și benzina, tot mai scumpe. Cât plătesc șoferii pentru un litru
Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina și benzina, tot mai scumpe. Cât plătesc șoferii pentru un litru
Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran, al tensiunilor de pe principalele rute petroliere și al problemelor care au afectat exporturile de țiței.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 12 august 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.57 lei
Petrom:
- Motorină – 10.67 lei
- Benzină – 9.51 lei
Lukoil
- Motorină – 10.68 lei
- Benzină – 9.57 lei
Mol:
- Motorină – 10.78 lei
- Benzină – 9.57 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.73 lei
- Benzină – 9.42 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 8,6%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 37,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 11,7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 55,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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