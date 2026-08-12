Donald Trump confirmă o operațiune secretă de securitate: A fost mutat într-un alt avion pe fondul unei posibile amenințări iraniene
Donald Trump confirmă o operațiune secretă de securitate: A fost mutat într-un alt avion pe fondul unei posibile amenințări iraniene
Președintele american Donald Trump a confirmat că, la începutul lunii iulie, a fost transferat în secret într-o altă aeronavă, la recomandarea echipei sale de securitate. Operațiunea a avut loc pe 8 iulie, pe pista aeroportului din Ankara, după summitul NATO din Turcia, pe fondul temerilor privind un posibil atac iranian.
Potrivit informațiilor relatate de Reuters și preluate de presa americană, Trump ar fi fost transportat discret, ascuns într-un container de catering, către o altă aeronavă. Între timp, Air Force One a decolat spre Regatul Unit având la bord 12 jurnaliști care credeau că președintele călătorește cu ei.
Întrebat de ce Serviciile Secrete i-au recomandat această măsură, Trump a răspuns că își imaginează că a existat o amenințare. „Primesc multe amenințări de care nu sunteți conștienți”, a declarat președintele american, precizând că a urmat instrucțiunile echipei sale de securitate.
„Au vrut să mă pună într-un alt zbor, într-un alt avion, cu aceeași securitate. Au vrut să o fac, așa că am făcut-o. Fac ce îmi spun”, a explicat Trump.
Schimbarea aeronavei a avut loc după ce planul inițial de plecare din Ankara fusese deja modificat din motive de securitate. Trump urma să se întoarcă în Regatul Unit cu același Boeing 747 care îl transportase în Turcia, însă autoritățile au decis în ultimul moment să folosească o aeronavă mai veche, considerată mai sigură.
Operațiunea ridică însă întrebări privind natura amenințării, nivelul real al riscului la adresa președintelui american și modul în care Casa Albă gestionează informațiile despre măsurile de securitate luate pentru protejarea lui Donald Trump.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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