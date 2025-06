Sâmbătă, 14 iunie, finala Cupei României, faza județeană, și festivitatea de premiere a sezonului, la Zlatna | Campioanele și laureații fotbalului amator din Alba, ediția 2024/2025

Sâmbătă, 14 iunie, pe Stadionul „Minaur” din Zlatna, Asociația Județeană de Fotbal Alba a prevăzut finala Cupei României, faza județeană, între CS Ocna Mureș și Hidro Mecanica Șugag, la ora 18.00, prefațată prefațată de festivitatea de premiere a finalului de an competițional din fotbalul amator, eveniment care va debuta la ora 16.00.

Fondul de premiere este asigurat din bugetul alocat de către Consiliul Județean Alba, prin proiect. Ultima finală de Cupa României disputată pe „Minaur” a fost în urmă cu 16 ani, în 2009, între Minaur Zatna și CS Ocna Mureș, scor 3-0. Conform AJF Alba se vor acorda un total de 45 de trofee, 643 de medalii în competițiile cu rezultate și 960 de medalii la interliga națională U17-U10, 250 de tricouri de campioni, 337 de mingi. Dar iată lista premiilor:

*Liga 4: Hidro Mecanica Șugag – campioană, Viitorul Sântimbru – locul 2, CS Ocna Mureș – locul 3; Trofeul fair play și Claudiu Coltor (CS Ocna Mureș) – golgheter;

*Liga 5, Seria 1: Sportul Câmpeni (campioană), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 2), Cuprirom Abrud (locul 3); Seria 2: VCG Vințu de Jos (campioană), Voința Beldiu (locul 2), Progresul Fărău (locul 3); Seria 3: ACS Oiejdea (campioană), Nicolae Linca Cergău (locul 2), Târnavele Tiur (locul 3). Trofeul Fair Play: Viitorul Roșia Montană (Seria 1), Recolta Crăciunel (Seria 2), Viitorul Biia (Seria 3); golgheteri: Daniel Ionuț Drăgoiu (Sportul Câmpeni, Seria 1), Ilie Alexandu Mihălțan (Voința Beldiu, Seria 2), Lucian Alin Ursu (Târnavele Tiur, Seria 3);

*juniori Under 19: Fortuna Lunca Mureșului (campioană), LPS Sebeș (locul 2), Academia Șona (locul 3); golgheter Nicolae Alexandru Costea (Academia Șona); *Under 17: LPS Sebeș (campioană), CSȘ Blaj (locul 2), Metalurgistul Cugir (locul 3); golgheter Nicolae Alexandru Lungar (CSȘ Blaj); *Under 15: Școala de Fotbal Valea Frumoasei (campioană), locul 2 și locul 3; golgheter Rareș Bogdan Feresteoaru (Școala de Fotbal Valea Frumoasei); *Under 14 Elite: Școala de Fotbal Valea Frumoasei (campioana), Juniorul Aiud (locul 2) și Sportul Petrești (locul 3); golgheter Cătălin Nicolae Ciulea (Școala de Fotbal Valea Frumoasei);

*Participante la feminin Under 15 (8 echipe); juniori Under 14 Clasic (4), Under 13 (12), Under 12 (10), Under 11 (14), Under 10 (18), Under 9 (16), Interliga (16).

*câștigătoarea Cupei României, finalista Cupei României, jucătorul finalei, arbitrii și observatorii finalei. Vor fi acordate trofee, diplome, medalii, tricouri și mingi, în funcție de performanțele realizate pe parcursul stagiunii 2024/2025

