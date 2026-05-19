FOTO | Rezultate remarcabile pentru Școala de Dans Chirilă la „European Grand Prix” 2026 de la Timișoara

Timișoara a găzduit o nouă ediție a competiției internaționale de dans „European Grand Prix”, eveniment care a reunit peste 3.000 de participanți din trei țări europene. Timp de două zile, concurenții s-au întrecut în aproximativ 800 de coregrafii, într-o atmosferă plină de energie și spectacol.

Alba a fost reprezentată cu succes de Școala de Dans Chirilă, prin formațiile „Spirit Liber” din Alba Iulia și „Dinamic” din Cugir. Cele 11 dansatoare albaiuliene au confirmat forma excelentă demonstrată pe parcursul întregului sezon competițional, reușind să obțină două locuri I, pentru coregrafiile „Spiders” și „Country”.

Performanțele au fost completate de rezultatele excelente obținute la secțiunea solo. Antonia Szakacs și Iarina Barbu au cucerit fiecare câte un premiu I, iar Maria Andreica s-a clasat pe locul II. Tinerele dansatoare au reușit să se impună în fața unor concurente provenite din cluburi de prestigiu din Timișoara, Oradea și Serbia.

Și formația „Dinamic” din Cugir, aflată la început de drum în circuitul competițional, a avut o evoluție apreciată, obținând locul II pentru coregrafia „Madagascar” și locul IV cu momentul „Aladin”.

O surpriză deosebit de plăcută pentru delegația albaiuliană a venit din partea sportivei Ana Humaci, din Cugir, care a reușit să obțină locul I la solo, într-o competiție cu cinci participante, deși aceasta a fost prima sa participare la un concurs de asemenea anvergură.

„Pentru Școala de Dans Chirila urmează o nouă provocare importantă: concursul de calificare pentru Campionatele Europene MLTSZ, programat pe 6 iunie 2026, la Târgu Secuiesc”, a precizat instructorul Bianca Chirilă.

