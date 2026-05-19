19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața
19-23 mai 2026 | Informare meteo de vreme rea în România: Furtuni, ploi și vânt puternic până sâmbătă dimineața
ANM a emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea în România. În intervalul 19 mai, ora 12.00 – 23 mai, ora 10.00 sunt prognozate instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate și perioade cu ploi. Prognoza METEO pe 4 săptămâni, actualizată
În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6%
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6% Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a avertizat marți, 19 mai 2026, la conferința de presă în care a prezentat raportul asupra inflației, că trebuie să avem „cât mai repede” un guvern […]
FOTO | Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a descoperit în mediul online încă două portaluri neautorizate care percep taxe pentru achiziționarea rovinietei. Potrivit unui comunicat al CNAIR, este vorba despre portalurile web www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ce […]
19-20 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de întreținere a părții carosabile în zona surpării de la km 66 De marți, 19 mai 2026, ora 09:00, până miercuri, 20 mai 2026, ora 16:00 se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1 a Autostrăzii A10, km 65+900 – km […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când va coborî la 6%
Inflație de 11% anul acesta în România. Isărescu: „În vară dispare cocoașa. Investițiile externe, singura soluție împotriva declinului economic”. Când...
FOTO | Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților
Portaluri neautorizate pentru vânzarea rovinietei, ce aparțin unei companii din Țările de Jos, descoperite de CNAIR. Avertismentul autorităților Compania Națională...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările Poliției Alba
TRAGEDIE în Alba: Bărbatul dispărut în această dimineață a fost găsit fără suflare. Și-a pus singur capăt zilelor / Precizările...
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către Pizzarotti
Autostrada A10 Sebeș-Turda, sectorul… scandal: CNAIR atacă în instanță decizia privind plata a peste 300 de milioane de lei către...
Curier Județean
23 mai 2026 | Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială Camil Velican, la „Noaptea Muzeelor”. PROGRAM
Expoziții, ateliere, demonstrații istorice, spectacole, concerte și proiecție de film la Palatul Principilor Transilvaniei, Spațiul Muzeal Principia și Casa Memorială...
19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
19 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile de participare
Primăria Municipiului Aiud scoate la concurs un post de REFERENT, cu normă întreagă, în cadrul Direcției de Asistență Socială. Condițiile...
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...