Salubrizarea din Alba Iulia se scumpește din iulie 2026: Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor pentru măturat, curățenie și întreținerea spațiilor verzi
Salubrizarea din Alba Iulia se scumpește din iulie 2026: Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor pentru măturat, curățenie și întreținerea spațiilor verzi
Locuitorii municipiului Alba Iulia vor suporta, indirect, costuri mai mari pentru serviciile de salubrizare stradală, după ce Consiliul Local a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 15 iunie 2026, modificarea tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și deszăpezire încheiat cu operatorul Polaris M Holding SRL.
Majorarea tarifelor vine ca urmare a solicitării transmise de operator în data de 2 iunie 2026 și are la bază creșterea salariului minim brut pe țară la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, precum și impactul acordării tichetelor de masă pentru angajați.
Contractul de salubrizare, încheiat în decembrie 2024 pentru o perioadă de 24 de luni, a fost atribuit prin procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, invocându-se caracterul de urgență al asigurării continuității serviciului public.
Noile tarife aprobate vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2026, prin încheierea unui act adițional la contractul dintre municipiul Alba Iulia și operatorul de salubrizare.
Cele mai importante creșteri de preț sunt următoarele:
- Măturatul manual al carosabilului și trotuarelor va crește de la 3,33 lei la 3,64 lei fără TVA pentru 100 de metri pătrați, ceea ce înseamnă 4,40 lei cu TVA.
- Întreținerea curățeniei străzilor va crește de la 1,77 lei la 1,91 lei fără TVA pentru 100 de metri pătrați, respectiv 2,31 lei cu TVA.
- Întreținerea zonelor verzi va ajunge de la 1,77 lei la 1,90 lei fără TVA pentru 100 de metri pătrați, adică 2,30 lei cu TVA.
- Curățarea manuală a rigolelor înregistrează cea mai mare majorare, tariful crescând de la 28,42 lei la 31,62 lei fără TVA pentru 100 de metri pătrați, echivalentul a 38,26 lei cu TVA.
Potrivit raportului de specialitate care a stat la baza hotărârii, ajustarea tarifelor respectă prevederile legislației privind serviciile de salubrizare și clauzele contractuale existente, modificările fiind determinate în principal de creșterea costurilor cu forța de muncă.
Decizia adoptată de aleșii locali va avea efecte asupra cheltuielilor suportate din bugetul local pentru menținerea curățeniei domeniului public, inclusiv pentru măturatul străzilor, întreținerea spațiilor verzi și curățarea rigolelor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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