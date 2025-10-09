Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea dispărea. Proiectul de lege a fost votat de Senat
Senatul a aprobat propunerea de lege privind interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc de la parterul blocurilor. Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților.
Citește și: Lege nouă pentru fermieri: Șoferii cu permis de conducere categoria B pot conduce tractoare agricole până la 40 km/h
Propunerea de lege privind interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc de la parterul blocurilor a fost aprobată de Senat.
Proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților care de votul final, potrivit Digi24.
Conform proiectului, operatorii care solicită licență de funcționare de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor trebui să respecte o nouă regulă: este interzisă amplasarea sălilor de jocuri în clădiri rezidențiale sau la parterul imobilelor cu destinație mixtă.
„Spațiul propus nu este situat la parterul unei clădiri rezidențiale sau la parterul unei cladiri cu destinație mixtă, clădiri definite potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiect.
Propunerea a apărut în contextul creșterii numărului de săli de jocuri deschise în tot mai multe comunități, fenomen care a avut un impact negativ asupra sănătății publice, siguranței sociale și economiei familiale.
Jocurile de noroc au generat consecințe serioase, în special în rândul tinerilor și al persoanelor vulnerabile, ducând la apariția dependenței și la pierderi economice și sociale semnificative pentru familiile implicate.
„Jocurile de noroc pot conduce la dependență, iar amplasarea sălilor de jocuri la parterul blocurilor, în apropierea locuințelor, poate facilita accesul constant al persoanelor vulnerabile la aceste activități, contribuind astfel la creșterea cazurilor de dependență. Prin urmare, este esențial să protejăm locatarii, dar în special tineretul și persoanele vulnerabile, limitând accesul acestora la astfel de locații. De asemenea, aceste săli pot atrage persoane deja dependente, încurajând comportamente riscante”, este precizat în motivația inițiatorului.
