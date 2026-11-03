Plata alocațiilor și indemnizațiilor, în avans în noiembrie 2026! Când intră banii în conturi și când ajung prin poștă

Vești importante pentru milioane de beneficiari! ANPIS a anunțat plata în avans, în luna noiembrie 2026, a alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru creșterea copilului, stimulentelor de inserție și drepturilor persoanelor cu dizabilități. Primele sume vor ajunge în conturile bancare pe 6 noiembrie 2026, iar pentru cei care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea va începe de săptămâna viitoare.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale, va efectua, în luna noiembrie 2026, plata în avans a unor beneficii de asistență socială aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie 2026, întrucât data de 8 noiembrie 2026, prevăzută în calendarul de plată, este zi nelucrătoare.

Astfel, vineri, 6 noiembrie 2026, vor fi virate în conturile bancare drepturile aferente alocației de stat pentru copii, indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentului de inserție. Plățile prin mandat poștal pentru aceste beneficii vor începe în data de 10 noiembrie 2026.

În ceea ce privește drepturile acordate persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare va fi efectuată vineri, 13 noiembrie 2026, ținând cont de faptul că data obișnuită de plată, 14 noiembrie, este zi nelucrătoare. Plățile prin mandat poștal pentru aceste drepturi vor începe din data de 18 noiembrie 2026.

Pentru celelalte beneficii de asistență socială, plățile se vor efectua conform calendarului obișnuit, începând cu data de 20 noiembrie 2026, în funcție de tipul beneficiului și de modalitatea de plată (cont bancar sau mandat poștal). Acestea includ alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familia cu copii (VMI) și ajutorul de incluziune (VMI).

Prin intermediul agențiilor teritoriale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială asigură, la nivel național, plata lunară a beneficiilor de asistență socială destinate familiilor, copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială”, se arată într-un comunicat de presă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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