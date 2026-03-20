Salariul minim 2026: Majorare de la 1 iulie a venitului minim în România. „Cifre mai mari pe hârtie, dar aproape nimic în buzunarul oamenilor”
Salariul minim 2026: Majorare de la 1 iulie a venitului minim în România. „Cifre mai mari pe hârtie, dar aproape nimic în buzunarul oamenilor”
Guvernul a aprobat recent Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent.
Decizia Guvernului de a crește salariul minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, este prezentată drept o măsură menită să îmbunătățească nivelul de trai al angajaților cu venituri mici. În realitate însă, pentru foarte mulți români, această majorare riscă să rămână mai degrabă o statistică decât o schimbare reală în viața de zi cu zi, afirmă, într-un punct de vedere, Ana-Maria Giurgi, reprezentant al Casei de Ajutor Reciproc Bistrița.
„Creșterea brută de 275 de lei se traduce, în practică, prin aproximativ 120 de lei în plus în salariul net. În condițiile actuale, această sumă este rapid înghițită de creșterile de prețuri din economie.
Inflația continuă să afecteze puternic bugetele familiilor. Prețul motorinei a depășit deja 9 lei pe litru, iar transportul – fie că vorbim despre deplasarea cu mașina personală, cu microbuzul sau cu alte mijloace de transport – reprezintă un cost tot mai greu de suportat pentru cei care merg zilnic la muncă.
Pentru mulți angajați cu venituri mici, majorarea salariului minim nu compensează creșterile din ultimii ani la alimente, utilități și transport. Practic, diferența care ajunge în buzunarul lor este atât de mică încât aproape că nu se simte în viața de zi cu zi.
Oamenii se uită la cifrele anunțate și cred că vor primi mai mult. Dar când ajung la final de lună și plătesc carburantul, mâncarea și facturile, își dau seama că acea creștere este deja consumată de scumpiri”.
În opinia noastră, discuția despre salariul minim ar trebui să fie însoțită și de măsuri reale care să țină sub control costul vieții. Altfel, există riscul ca majorările salariale să rămână doar un exercițiu contabil, fără efect real pentru oamenii care trăiesc de la un salariu la altul.
Casa de Ajutor Reciproc Bistrița atrage atenția că tot mai multe familii resimt presiunea financiară și ajung să caute soluții de sprijin pentru a face față cheltuielilor curente. În acest context, politicile economice ar trebui să fie gândite astfel încât veniturile reale ale oamenilor să crească, nu doar cifrele din statistici”, se mai arată în punctul de vedere amintit.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun
Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de...
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul făcut de Ministerul Energiei
Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul...
