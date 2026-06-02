Salariul mediu net în Alba a crescut la 5.041 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România și locul 3 în Regiunea Centru

Numărul salariaților din județul Alba a continuat să scadă în martie 2026, ajungând la 101.982 de persoane, cu aproape 1.600 mai puțini angajați față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, salariul mediu net a crescut la 5.041 de lei, potrivit celor mai recente date transmise de Direcția Regională de Statistică Alba..

Efectivul de salariați în județul Alba

Efectivul de salariați înregistrat în județul Alba la sfârșitul lunii martie 2026 a fost de 101.982 persoane (1,8% din totalul țării, respectiv 5.733.699 salariați), în scădere față de luna anterioară cu 147 de persoane (-0,1%) și cu 1.587 de persoane față de luna corespunzătoare din anul 2025 (-1,5%).

Pentru perioada ianuarie – iunie 2026, datele sunt disponibile doar la nivel de județ, fără defalcare pe sectoare de activitate. Începând cu luna de referință iulie 2026, efectivul salariaților pe sectoare de activitate va fi disponibil conform CAEN Rev.3, inclusiv pentru lunile ianuarie – iunie 2026.

Câștigul salarial mediu brut înregistrat în Alba, luna martie 2026, 8.364 lei

În luna martie 2026, câștigul salarial mediu brut înregistrat în județ a fost de 8.364 lei, cu 119 lei mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară (+1,4%) și cu 312 lei (+3,9%) față de luna martie 2025. Câștigul salarial mediu net în această lună a fost de 5.041 lei, mai mare cu 82 lei (+1,7%) decât în luna anterioară și cu 192 lei (+4,0%) față de luna martie 2025.

Câștiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat doar salariații din industrie și construcții (5.187 lei), în timp ce salariații din agricultură și silvicultură au realizat un câștig salarial net de 4.614 lei, mai mic cu 427 lei decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean, iar salariații din servicii au realizat un câștig salarial net de 4.923 lei, cu 118 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean.

Câștigul salarial mediu net înregistrat în județ în luna martie 2026 (5.041 lei) poziționează județul pe locul 13 la nivel național, în ierarhia județelor ordonate descrescător, și pe locul 3 la nivelul Regiunii Centru.

Față de câștigul salarial mediu realizat pe țară, în județul Alba, în luna martie 2026, câștigul salarial a fost mai mic: câștigul salarial mediu brut cu 1.538 lei, iar câștigul salarial mediu net cu 897 lei.

Indicele câștigului salarial real în luna martie 2026 față de luna anterioară a fost de 100,87%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 94,62%.

