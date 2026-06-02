Salariul mediu net în Alba a crescut la 5.041 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România și locul 3 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba a crescut la 5.041 lei, dar rămâne sub media națională. Județul, pe locul 13 în România și locul 3 în Regiunea Centru
Numărul salariaților din județul Alba a continuat să scadă în martie 2026, ajungând la 101.982 de persoane, cu aproape 1.600 mai puțini angajați față de aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, salariul mediu net a crescut la 5.041 de lei, potrivit celor mai recente date transmise de Direcția Regională de Statistică Alba..
Efectivul de salariați în județul Alba
Efectivul de salariați înregistrat în județul Alba la sfârșitul lunii martie 2026 a fost de 101.982 persoane (1,8% din totalul țării, respectiv 5.733.699 salariați), în scădere față de luna anterioară cu 147 de persoane (-0,1%) și cu 1.587 de persoane față de luna corespunzătoare din anul 2025 (-1,5%).
Pentru perioada ianuarie – iunie 2026, datele sunt disponibile doar la nivel de județ, fără defalcare pe sectoare de activitate. Începând cu luna de referință iulie 2026, efectivul salariaților pe sectoare de activitate va fi disponibil conform CAEN Rev.3, inclusiv pentru lunile ianuarie – iunie 2026.
Câștigul salarial mediu brut înregistrat în Alba, luna martie 2026, 8.364 lei
În luna martie 2026, câștigul salarial mediu brut înregistrat în județ a fost de 8.364 lei, cu 119 lei mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară (+1,4%) și cu 312 lei (+3,9%) față de luna martie 2025. Câștigul salarial mediu net în această lună a fost de 5.041 lei, mai mare cu 82 lei (+1,7%) decât în luna anterioară și cu 192 lei (+4,0%) față de luna martie 2025.
Câștiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat doar salariații din industrie și construcții (5.187 lei), în timp ce salariații din agricultură și silvicultură au realizat un câștig salarial net de 4.614 lei, mai mic cu 427 lei decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean, iar salariații din servicii au realizat un câștig salarial net de 4.923 lei, cu 118 lei mai mic decât cel înregistrat pe total economie la nivel județean.
Câștigul salarial mediu net înregistrat în județ în luna martie 2026 (5.041 lei) poziționează județul pe locul 13 la nivel național, în ierarhia județelor ordonate descrescător, și pe locul 3 la nivelul Regiunii Centru.
Față de câștigul salarial mediu realizat pe țară, în județul Alba, în luna martie 2026, câștigul salarial a fost mai mic: câștigul salarial mediu brut cu 1.538 lei, iar câștigul salarial mediu net cu 897 lei.
Indicele câștigului salarial real în luna martie 2026 față de luna anterioară a fost de 100,87%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 94,62%.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
2 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează luni, 2 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat Un șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Iunie […]
Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală
Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală Un bărbat din județul Alba a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul în perioada în care avea permisul suspendat, după ce a fost oprit în trafic pe DN1, în apropiere de Alba Iulia. Deși instanța a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2-5 iunie 2026 | Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL
Cum se desfășoară activitatea Curții de Apel Alba Iulia în perioada protestelor derulate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL...
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat substanțe interzise în fața procurorilor DIICOT
Elev de la școala de poliție din județul vecin, exmatriculat. A recunoscut că a consumat droguri î fața procurorilor DIICOT...
Știrea Zilei
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
FOTO | Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe
Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe...
Curier Județean
2 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat
Șofer de 67 de ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins la volan cu permisul de conducere...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...