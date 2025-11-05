,,Să aibă grijă ce spune când protestează în stradă, pentru că îl văd copiii la televizor și după aceea la clasă”. Ministrul Educației, critică desfășurarea protestelor în educație
Daniel David, Ministrul Educației, recunoaște că au fost justificate protestele organizate de profesori în urma măsurilor bugetar fiscale, însă nu i-a plăcut „cum s-au făcut protestele: forma și conținuturile. Mă aștept într-un fel să protesteze un profesor chiar când este în stradă, să aibă grijă ce spune. Copiii îl văd la televizor și după aceea la clasă”.
Ministrul Educației, Daniel David, a spus că modul în care au fost făcute protestele din Educație nu i-a plăcut și s-a referit la faptul că un profesor „ar trebui să aibă grijă ce spune când protestează în stradă, pentru că îl văd copiii la televizor și după aceea la clasă”.
Ministrul Educației a subliniat că nu l-au deranjat protestele în sine, dar „de la zona Educației aștepți altceva”.
„Eu n-am avut o problemă începând cu luna iulie, că am văzut proteste din zona educației față de măsurile fiscal-bugetare. Era absolut normal ca oamenii să protesteze, să fie nemulțumiți. Ce nu mi-a plăcut? Cum s-au făcut aceste proteste, forma și conținuturile pe care le-am văzut în aceste proteste, fiindcă de la zona educației aștepți altceva. Adică, mă aștept într-un fel să protesteze un profesor chiar când este în stradă, să aibă grijă ce spune, copiii îl văd la televizor și după aceea la clasă”, a spus Daniel David.
