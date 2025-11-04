Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat

O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune ca părinții să aibă dreptul, la cerere, la o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Proiectul vine în sprijinul familiilor care, în prezent, sunt nevoite să își ia concediu sau învoire de la serviciu pentru a participa la acest moment emoționant.

De ce ar putea apărea această nouă zi liberă

Propunerea legislativă aparține unui senator PSD, care a subliniat importanța emoțională și socială a primei zile de școală, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În documentul înaintat Senatului se arată că mulți părinți se află în imposibilitatea de a lipsi de la locul de muncă în această zi, ceea ce generează stres și neînțelegeri în familie.

În expunerea de motive se menționează:

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. De cele mai multe ori, emoțiile cele mai puternice le încearcă părinții. Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinții să poată fi prezenți la festivitate, este necesar să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, propun ca prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial să fie acordată, la cerere, ca zi liberă.”

Ce pași sunt necesari pentru ca legea să intre în vigoare

Pentru ca această zi liberă să devină realitate, proiectul trebuie adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial. Dacă toate etapele vor fi parcurse în timp util, părinții ar putea beneficia de această zi liberă încă din septembrie 2026, odată cu începerea noului an școlar.

Câte zile libere legale au românii și cum ar putea arăta calendarul din 2026

În prezent, Codul muncii prevede 17 zile libere legale pentru angajații care lucrează de luni până vineri. În 2025, multe dintre aceste sărbători au coincis cu zile lucrătoare, oferind românilor câteva weekenduri prelungite.

Pentru anul 2026, calendarul zilelor libere legale include deja: 1 și 2 ianuarie, Paștele (12–13 aprilie), 1 mai, Rusaliile (31 mai – 1 iunie), 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie și Crăciunul (25–26 decembrie).

Dacă proiectul va fi adoptat, prima zi de școală ar deveni o nouă zi liberă dedicată familiei – un prilej de bucurie pentru copii și un moment de respiro pentru părinți, care își vor putea susține copiii fără presiunea programului de lucru.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI