Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat
O inițiativă legislativă depusă recent la Senat propune ca părinții să aibă dreptul, la cerere, la o zi liberă pentru a-și însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Proiectul vine în sprijinul familiilor care, în prezent, sunt nevoite să își ia concediu sau învoire de la serviciu pentru a participa la acest moment emoționant.
De ce ar putea apărea această nouă zi liberă
Propunerea legislativă aparține unui senator PSD, care a subliniat importanța emoțională și socială a primei zile de școală, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În documentul înaintat Senatului se arată că mulți părinți se află în imposibilitatea de a lipsi de la locul de muncă în această zi, ceea ce generează stres și neînțelegeri în familie.
În expunerea de motive se menționează:
„Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. De cele mai multe ori, emoțiile cele mai puternice le încearcă părinții. Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinții să poată fi prezenți la festivitate, este necesar să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, propun ca prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial să fie acordată, la cerere, ca zi liberă.”
Ce pași sunt necesari pentru ca legea să intre în vigoare
Pentru ca această zi liberă să devină realitate, proiectul trebuie adoptat de Senat și Camera Deputaților, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial. Dacă toate etapele vor fi parcurse în timp util, părinții ar putea beneficia de această zi liberă încă din septembrie 2026, odată cu începerea noului an școlar.
Câte zile libere legale au românii și cum ar putea arăta calendarul din 2026
În prezent, Codul muncii prevede 17 zile libere legale pentru angajații care lucrează de luni până vineri. În 2025, multe dintre aceste sărbători au coincis cu zile lucrătoare, oferind românilor câteva weekenduri prelungite.
Pentru anul 2026, calendarul zilelor libere legale include deja: 1 și 2 ianuarie, Paștele (12–13 aprilie), 1 mai, Rusaliile (31 mai – 1 iunie), 15 august, 30 noiembrie, 1 decembrie și Crăciunul (25–26 decembrie).
Dacă proiectul va fi adoptat, prima zi de școală ar deveni o nouă zi liberă dedicată familiei – un prilej de bucurie pentru copii și un moment de respiro pentru părinți, care își vor putea susține copiii fără presiunea programului de lucru.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
ANAF vânează ONG-urile „controlate” de firme. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF vânează sponsorizările ilegale. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege ANAF transmite un semnal ferm companiilor care folosesc sponsorizările în scopuri neconforme: dacă o firmă finanțează un ONG asupra căruia are control direct sau indirect, beneficiul fiscal se pierde, iar impozitul se recalculează. O speță recentă arată cum o societate a fost obligată să […]
Burse școlare 2025-2026: Când primesc elevii banii pentru lunile septembrie și octombrie. Când se fac următoarele plăți
Burse școlare 2025-2026: Când primesc elevii banii pentru lunile septembrie și octombrie. Când se fac următoarele plăți Elevii din România care îndeplinesc criteriile pentru bursele de merit în anul școlar 2025-2026 vor primi prima tranșă pe 20 noiembrie, conform metodologiei în vigoare. Următoarele plăți vor fi efectuate lunar, tot pe data de 20, pentru luna […]
Zile libere de Crăciun și Revelion 2025: Câte zile de vacanță vor avea angajații din România
Zile libere de Crăciun și Revelion 2025: Câte zile de vacanță vor avea angajații din România După un an intens, finalul lui 2025 vine cu una dintre cele mai bune ocazii de relaxare: două weekenduri prelungite, exact în perioada celor mai îndrăgite sărbători de iarnă. Zile libere în decembrie 2025 Conform Codului Muncii, luna decembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF vânează ONG-urile „controlate” de firme. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege
ANAF vânează sponsorizările ilegale. Cum sunt descoperite sponsorizările interzise de lege ANAF transmite un semnal ferm companiilor care folosesc sponsorizările...
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege, depus la Senat
Zile libere legale 2026: Liber pentru părinții din România să își însoțească copiii la deschiderea anului școlar. Proiectul de lege,...
Știrea Zilei
VIDEO | Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de monitorizare a faunei sălbatice
Imagini inedite cu o ursoaică și trei pui, în Parcul Natural Apuseni. Grupa mică la plimbare, surprinsă de camerele de...
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități Ziarul ”Unirea” din Alba Iulia organizează concurs...
Curier Județean
FOTO | Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal
Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal Primăria orașului Teiuș continuă...
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: ,,Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba
4 noiembrie 1715: Austriecii pun piatra de temelie a Cetăţii Alba Iulia, devenită astăzi polul turistic al județului Alba Cetatea...
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi
4 noiembrie: Ziua internațională a bomboanelor (CandyDay). Cum să celebrezi produsele care ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi Cea...