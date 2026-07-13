FOTO: Campionatul Munților Apuseni, ediția a 15-a, rezultatele primelor meciuri din grupe | Campioana Bistra, cele mai clare victorii, la ambele secțiuni

Campionatul Munților Apuseni, ediția a 15-a, rezultatele primelor meciuri din grupe | Campioana Bistra, cele mai clare victorii, la ambele secțiuni

La startul Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au înscris 10 echipe la competiția clasică (seniori și Under 16) rezervată comunelor și alte 4 (Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Zlatna) la întrecerea pentru orașe, ce se va desfășura în premieră.

Ediția a XV-a a Campionatul Munților Apuseni „clasic” are 3 secțiuni: prima fază a grupelor (s-a disputat la Cărpiniș – grupa A și Ciuruleasa – grupa B), a doua fază a grupelor (duminică, 26 iulie, la Sălciua – grupa A și Lupșa – grupa B) și faza finală (sâmbătă, 1 august, semifinale, atât la comune, cât și la orașe; duminică, 2 august, finale). Tradiționalul turneu este organizat de Asociația Județeană Alba, în colaborare cu Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, urmând să fie premiată echipele intrate în „careul de ași” (juniori Under 16, seniori, rural și orașe), acordându-se distincții pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golghter.

Rezultate, Grupa A (la Cărpiniș): *Roșia Montană – Sohodol (5-1, copii; 0-3, seniori); *Sălciua – Albac (5-0; 3-0), Vadu Moților – Sălciua (8-0; 1-3), Albac – Sohodol (2-1; 0-3), Roșia Montană – Vadu Moților (0-2; 0-5);

*Sălciua, 26 iulie: Albac – Roșia Montană (ora 13.00, copii; 13.50, seniori), Sohodol – Vadu Moților (14.40, 15.30), Sălciua – Roșia Montană (16.20, 17.10), Albac – Vadu Moților (18.00, 18.50), Sălciua – Sohodol (19.40, 20.30);

Grupa B (la Ciuruleasa): (Poiana Vadului – Lupșa (0-3, copii; 1-2, după lovituri de departajare, 1-1, seniori), Bistra – Ciuruleasa (5-0; 9-1), Poiana Vadului – Bucium (1-3 după lovituri de departajare, 2-2; 5-0), Bistra – Lupșa (11-0; 3-1), Bucium – Ciuruleasa (6-1; 5-2);

*Lupșa, 26 iulie: Lupșa – Ciuruleasa (ora 13.00, copii; 13.50, seniori), Bistra – Bucium (14.40, 15.30), Poiana Vadului – Ciuruleasa (16.20, 17.10), Bucium – Lupșa (18.00, 18.50), Poiana Vadului – Bistra (19.40, 20.30).

Foto: Asociația Județeană de Fotbal Alba

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