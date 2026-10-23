Vârstnic din Alba Iulia, prins de polițiști ,,beat mangă” la volan. Ce alcoolemie avea bărbatul

Un vârstnic din Alba Iulia a fost prins de polițiști ,,beat mangă” la volan. Avea o alcoolemie de 0,42 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 octombrie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Septimius Severus din Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din municipiu.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,42 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal