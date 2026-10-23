Curier Județean

Zeci de cetățeni străini și mașini, verificați de polițiști la Aiud: Acțiune pentru combaterea migrației ilegale

Ioana Oprean

Publicat

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Zeci de cetățeni străini și mașini, verificați de polițiști la Aiud: Acțiune pentru combaterea migrației ilegale

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrări al județului Alba au desfășurat la data de 22 octombrie 2026, în intervalul orar 14.00 – 16.00, o acțiune, pe raza municipiului Aiud, care a avut drept scop prevenirea și combaterea migrației ilegale.

Petrecerea Divorțaților

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat, prin intermediul aplicației eDAC, 53 de cetățeni străini cu drept de muncă în țară și 16 autovehicule, fără a fi constatate nereguli.

Totodată, au fost verificate două unități de cazare a cetățenilor.

În cadrul acțiunii, cetățenilor străini le-au fost reamintite normele de conviețuire socială pe care trebuie să le respecte.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, fenomenul migrației ilegale fiind un obiectiv prioritar.

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