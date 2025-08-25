S-a stabilit programul Campionatului Județean Under 14, sezonul regular, cu 10 participante
S-a stabilit programul Campionatului Județean Under 14, sezonul regular, cu 10 participante, competiția juvenilă urmănd a debuta în 9 septembrie
Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit programul sezonului regular al Campionatului Județean Under 14, competiție juvenilă la care sunt înscrise, în ediția 2025/2026, 10 echipe din Alba, după cum urmează: Hidro Mecanica Șugag, Juniorul Aiud, Sportul Petrești, CS Ocna Mureș, CS Universitar Alba Iulia, Limbenii Limba, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Viitorul Roșia Montană și Star Pro Optimum.
Citește și: Campionatul interjudețean Under 16, cu 6 echipe din Alba și Hunedoara, va debuta în 20 septembrie
Vor participa jucători Under 14 (născuți în 2012) și maxim 3 jucători născuți după 1 septembrie 2011. În toamnă, formatul va fi sistem regular, după care primele 2 clasate merg în primăvară în faza interjudețeană Alba-Hunedoara-Sibiu, sau mai multe, în funcție de numărul de echipe doritoare din județele Hunedoara și Sibiu (cu 10 etape, tur-retur, sau maxim 12 echipe din cele 3 județe). Echipele care nu vor participa în primăvară în campionatul interjudețean, vor intra într-un campionat nou Under 14 județean. În acest an se vor derulat 11 etape, ultima fiind prevăzută în 18/22 noiembrie.
Programul rundei inaugurale: Juniorul Aiud – CSȘ Blaj (9 septembrie), Limbenii Limba – Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir (11 septembrie), Sportul Petrești – Star Pro Optimum și CS Ocna Mureș – Viitorul Roșia Montană (12 septembrie), CS Universitar Alba Iulia – Olimpia Aiud (13 septembrie).
