Rămâi conectat

Sport

S-a stabilit programul Campionatului Județean Under 14, sezonul regular, cu 10 participante

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 minute

în

De

S-a stabilit programul Campionatului Județean Under 14, sezonul regular, cu 10 participante, competiția juvenilă urmănd a debuta în 9 septembrie

Asociația Județeană de Fotbal Alba a stabilit programul sezonului regular al Campionatului Județean Under 14, competiție juvenilă la care sunt înscrise, în ediția 2025/2026, 10 echipe din Alba, după cum urmează: Hidro Mecanica Șugag, Juniorul Aiud, Sportul Petrești, CS Ocna Mureș, CS Universitar Alba Iulia, Limbenii Limba, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Olimpia Aiud, Viitorul Roșia Montană și Star Pro Optimum.

Citește și: Campionatul interjudețean Under 16, cu 6 echipe din Alba și Hunedoara, va debuta în 20 septembrie

Vor participa jucători Under 14 (născuți în 2012) și maxim 3 jucători născuți după 1 septembrie 2011. În toamnă, formatul va fi sistem regular, după care primele 2 clasate merg în primăvară în faza interjudețeană Alba-Hunedoara-Sibiu, sau mai multe, în funcție de numărul de echipe doritoare din județele Hunedoara și Sibiu (cu 10 etape, tur-retur, sau maxim 12 echipe din cele 3 județe). Echipele care nu vor participa în primăvară în campionatul interjudețean, vor intra într-un campionat nou Under 14 județean. În acest an se vor derulat 11 etape, ultima fiind prevăzută în 18/22 noiembrie.

Programul rundei inaugurale: Juniorul Aiud – CSȘ Blaj (9 septembrie), Limbenii Limba – Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Hidro Mecanica Șugag – Metalurgistul Cugir (11 septembrie), Sportul Petrești – Star Pro Optimum și CS Ocna Mureș – Viitorul Roșia Montană (12 septembrie), CS Universitar Alba Iulia – Olimpia Aiud (13 septembrie).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învigători la Elite | Rezultate de apreciat pentru cicliștii din Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

25 august 2025

De

La Alba Carolina Bike Race 2025, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda, învigători la Elite. Rezultate de apreciat pentru cicliștii din Alba la competiția din Alba Iulia La cea mai importantă competiție de Mountain Bike Maraton din țară. Alba Carolina Bike Race, uniriștii Attila Malnasi și Miruna Măda au fost învingători în cele mai importante […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Alexandru Dîrlea, stabilit de ani buni în Spania, golgheterul Meciului Legendelor 2025 de la Cricău: La 55 de ani încă nu a pus de tot ghetele-n cui

Lucian Daramus

Publicat

acum 21 de ore

în

24 august 2025

De

Alexandru Dîrlea, stabilit de ani buni în Spania, golgheterul Meciului Legendelor 2025 de la Cricău Alexandru Dîrlea (55 de ani), stabilit de ani buni în Spania, a fost golgheterul Meciului Legendelor desfășurat sâmbătă, 16 august 2025, la Cricău. Alexandru Dîrlea a amintit prin evoluția sa de prestațiile deosebite prin care impresiona pe terenul fotbal în […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar

Lucian Daramus

Publicat

acum 24 de ore

în

24 august 2025

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în turneul ITF de la Bistrița Miriam Bulgaru (26 de ani), jucătoare legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a câștigat, duminică, 24 august 2025, a câștigat turneul ITF pe zgură de la Bistrița.  Citește și: VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Ministrul Sănătății: Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate

Spitalele vor trebui să publice o serie de indicatori de transparență în activitate Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă,...
Actualitateacum 19 ore

Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei

Ministrul Apărării: România rămâne ferm de partea Ucrainei Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, duminică, 24 august 2025, că România...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce au intervenit mascații!

SCANDAL la Alba Iulia, în fața Casei de Cultură a Sindicatelor: 3 persoane REȚINUTE și conduse la Poliție, după ce...
Ştirea zileiacum 17 ore

FOTO | O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare zi petrecută la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia

O viață în alb și negru, transformată în culoare: Povestea Mariei Lazsadi, care, la aproape 90 de ani, colorează fiecare...

Curier Județean

Curier Județeanacum 26 de minute

Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la bord”, la volanul unui autocamion,. pe o stradă din Hăpria: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la bord”, la volanul unui autocamion, pe o stradă din...
Curier Județeanacum 60 de minute

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac

ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac Un accident rutier a avut loc luni,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea