Rundă intermediară în Liga 3! CSM Unirea, confruntare dificilă cu Timișul Șag pe „Cetate”! Deplasări pentru liderul CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, în etapa a cincea a Seriei 7

O etapă intermediară în care dintre conjudețene singura care joacă pe teren propriu este CSM Unirea Alba Iulia, celelalte 3 reprezentante ale Albei având dispute externe.

Trei dintre combatante evoluează marți, iar Metalurgistul Cugir va juca miercuri, la Moldova Nouă, elevii lui Itu având parte de cea mai lungă și istovitoare deplasare stagională (peste 300 kilometri).

Liderul CIL Blaj, singura formație din seria cu maximum de puncte, are o deplasare lejeră, la Șag, pentru disputa cu echipa secundă a Politehnicii Timișoara, pregătită de ex-uniristul Alin Paleacu.

CSM Unirea Alba Iulia, care a dezamăgit cu comanda lui Pustai, are parte de un test dificil, cu Timișul Șag, ocupanta locului secund, imbatabilă, cu 10 puncte, care la precedenta descindere a învins la Cugir. „Alb-negrii” nu au câștigat din runda inaugurală, au o zestre subțire pentru o pretendentă la Liga 2 și probleme în ofensivă, fiind legimimat și vârful de atac congolez Mbombo

CSU Alba Iulia, fără victorie, 3 puncte, se duelează cu vecina din clasament, Progresul Pecica, ce vine după două insuccese.

La Moldova Nouă este disputa suferinței, între ultimele două clasate. Metalurgistul are două puncte, dar vine după remizaă cât o victorie, cu rivala CSM Unirea Alba Iulia. Nou-rpomovata are un singru punct (nul în runda inaugurală, cu CSU ALba Iulia) și o așteaptă două duelrui sucecsive cu grupări din Alba, sâmbătă fiind joc pe „Cetate”.

marți, 22 septembrie, ora 17.00: Politehnica Timișoara 2 – CIL BLAJ, CSM UNIREA Alba Iulia – Timișul Șag, CSM Deva – Unirea Sântana, Progresul Pecica – CS UNIVERSITAR Alba Iulia; *miercuri, 23 septembrie, ora 17.00: Viitorul Arad – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Nera Bogodinți – METALURGISTUL Cugir.

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