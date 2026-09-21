Sport

Rundă intermediară în Liga 3! CSM Unirea, confruntare dificilă cu Timișul Șag pe „Cetate”! Deplasări pentru liderul CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Rundă intermediară în Liga 3! CSM Unirea, confruntare dificilă cu Timișul Șag pe „Cetate”! Deplasări pentru liderul CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, în etapa a cincea a Seriei 7

O etapă intermediară în care dintre conjudețene singura care joacă pe teren propriu este CSM Unirea Alba Iulia, celelalte 3 reprezentante ale Albei având dispute externe.

Citește și: Foto: CIL Blaj – Viitorul Arad 3-1 (2-0)! Daniel Tătar: „Blajul este alături de noi, sunt mândru de grupul creat” Echipa din „Mica Romă”, lider, cu maximum de puncte!

Trei dintre combatante evoluează marți, iar Metalurgistul Cugir va juca miercuri, la Moldova Nouă, elevii lui Itu având parte de cea mai lungă și istovitoare deplasare stagională (peste 300 kilometri).

Liderul CIL Blaj, singura formație din seria cu maximum de puncte, are o deplasare lejeră, la Șag, pentru disputa cu echipa secundă a Politehnicii Timișoara, pregătită de ex-uniristul Alin Paleacu.

CSM Unirea Alba Iulia, care a dezamăgit cu comanda lui Pustai, are parte de un test dificil, cu Timișul Șag, ocupanta locului secund, imbatabilă, cu 10 puncte, care la precedenta descindere a învins la Cugir. „Alb-negrii” nu au câștigat din runda inaugurală, au o zestre subțire pentru o pretendentă la Liga 2 și probleme în ofensivă, fiind legimimat și vârful de atac congolez Mbombo

CSU Alba Iulia, fără victorie, 3 puncte, se duelează cu vecina din clasament, Progresul Pecica, ce vine după două insuccese.

La Moldova Nouă este disputa suferinței, între ultimele două clasate. Metalurgistul are două puncte, dar vine după remizaă cât o victorie, cu rivala CSM Unirea Alba Iulia. Nou-rpomovata are un singru punct (nul în runda inaugurală, cu CSU ALba Iulia) și o așteaptă două duelrui sucecsive cu grupări din Alba, sâmbătă fiind joc pe „Cetate”.

marți, 22 septembrie, ora 17.00: Politehnica Timișoara 2 – CIL BLAJ, CSM UNIREA Alba Iulia – Timișul Șag, CSM Deva – Unirea Sântana, Progresul Pecica – CS UNIVERSITAR Alba Iulia; *miercuri, 23 septembrie, ora 17.00: Viitorul Arad – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Nera Bogodinți – METALURGISTUL Cugir.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Alba în Superligă: Zlătneanul Andrei Mărginean, prima reușită stagională și lider cu Dinamo | Andrei Cordea, pasă decisivă pentru CFR Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

21 septembrie 2026

De

Alba în Superligă: Zlătneanul Andrei Mărginean, prima reușită stagională și lider cu Dinamo | Andrei Cordea, pasă decisivă pentru CFR Cluj, înaintea întreruperii campionatului Zlătneanul Andrei Mărginean este al treilea jucător din Alba care punctează în ediția curentă, după Andrei Cordea (CFR Cluj) și Ovidiu Bic („U” Cluj). Citește și: Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

21 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic | Oponentele campioanei României: CE Mediterrani (Spania) NC Chania (Grecia) și Uni-Gyor GYVSE (Ungaria) Pentru al doilea an consecutiv, CSM Unirea Alba Iulia, câștigătoarea eventului național la polo feminin în ultimele două ediții, va lua startul în Conference Cup (a treia […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

21 septembrie 2026

De

Aiudul a respirat din nou fotbal: prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, o zi pentru memorie, copii și pasiune! Baza sportivă din Aiud a găzduit prima ediție a Memorialului „Ciprian Scrobotă”, un eveniment organizat de Juniorul Aiud, fostul club al lui Ciprian, în memoria celui care a făcut parte din familia clubului și care a […]

Citește mai mult