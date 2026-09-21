Curier Județean

21 – 25 septembrie 2026 | „Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Acțiuni ale polițiștilor pentru siguranța copiilor, seniorilor și prevenirea violenței

Bogdan Ilea

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„Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Acțiuni ale polițiștilor pentru siguranța copiilor, seniorilor și prevenirea violenței

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.

Acțiunile planificate în această săptămână au un caracter predominant preventiv și au ca scop informarea cetățenilor cu privire la modalitățile concrete de reducere a riscului de victimizare, dar și conștientizarea importanței respectării legii, pentru o comunitate mai sigură.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba vor desfășura activități informativ-preventive adresate diverselor categorii de vârstă și vulnerabilitate.

Tematicile abordate în cadrul evenimentului sunt adaptate problemelor actuale și de interes public:

  • 21 septembrie: Siguranța copiilor;
  • 22 septembrie: Siguranța online;
  • 23 septembrie: Prevenirea violenței domestice;
  • 24 septembrie: Prevenirea victimizării seniorilor;
  • 25 septembrie: Prevenirea traficului de droguri. 

Fiecare zi va fi marcată de activități interactive în unități de învățământ, întâlniri cu părinți și cadre didactice, discuții deschise cu adolescenți, dar și sesiuni de informare în comunitățile rurale și urbane.

Astăzi, 21 septembrie 2026, cu prilejul zilei dedicate siguranței copiilor, readucem în atenție importanța prevenirii situațiilor care le pot pune în pericol viața și integritatea corporală.

De la începutul acestui an până în prezent, în județul Alba, au fost înregistrate 20 de evenimente rutiere în care au fost implicați minori, în calitate de bicicliști, utilizatori de trotinete, pasageri în autoturisme sau pietoni. 

Polițiștii le recomandă părinților și persoanelor care au în grijă copii să le ofere, prin propriul comportament, un exemplu de respectare a regulilor de circulație.

,,Dragi copii,

Traversați doar prin locurile premise, asigurați-vă temeinic înainte de a traversa, iar atunci când folosiți bicicleta sau trotineta, echipați-vă corespunzător și respectați regulile de circulație. De asemenea, vă îndemnăm să nu folosiți telefonul mobil sau căștile atunci când traversați strada sau atunci când vă deplasați cu bicicleta sau cu trotineta. 

Dragi părinți,

Vă sfătuim să acordați atenție transportului copiilor în autoturisme, folosind centurile de siguranță și dispozitivele de fixare adecvate acestora.  Dacă vă grăbiți, gândiți-vă de două ori înainte de a apăsa pedala de accelerație. Siguranța voastră, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic este cea mai importantă. Respectați limitele de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum!  Siguranța copiilor se construiește prin educație și prin exemplul oferit.”, mai transmite IPJ Alba.

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