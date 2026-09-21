Video | Municipiul Alba Iulia a lansat o nouă ofertă publică de obligațiuni municipale: Pasaj subteran, mobilitate urbană și refinanțarea unor credite, printr-o emisiune de 30 de milioane de euro

Municipiul Alba Iulia a lansat o nouă ofertă publică de obligațiuni municipale: Pasaj subteran, mobilitate urbană și refinanțarea unor credite, printr-o emisiune de 30 de milioane de euro

Municipiul Alba Iulia a lansat luni, 21 septembrie 2026, o nouă ofertă publică de obligațiuni municipale, prin care urmărește susținerea obiectivelor de investiții și a programului de dezvoltare al orașului.

În cadrul evenimentului de lansare a emisiunii de obligațiuni au fost prezentate proiectele și obiectivele de dezvoltare ale municipiului, rolul obligațiunilor în finanțarea acestora, precum și principalele informații privind oferta publică.

,,Un eveniment foarte important pentru municipiul Alba Iulia. E a 7-a emisiune de obligațiuni municipale.”, a declarat edilul din Alba Iulia.

Utilizarea fondurilor din emisiunea de obligațiuni

Municipiul Alba Iulia are un istoric de finanțare diversificat, fiind unul dintre cei mai activi emitenți de obligațiuni municipale din România. Emisiunea de obligațiuni are drept scop degrevarea datoriei publice și, astfel, accelerarea dezvoltării proiectelor existente sau viitoare, pe termen lung și foarte lung, potrivit unor informații prezentate în cadrul evenimentului.

11,47 mil. EUR – Obiective de investiții co-finanțate din fonduri nerambursabile:

Fluidizare trafic rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rolul de culoar verde de mobilitate pe latura de S-V a Municipiului;

Decongestionare trafic intrare N-V Municipiu DN74 – construire pasaj subteran zona Stadion Unirea la intersecția Bd. Republicii cu Bd. Revoluției 1989.

Această componentă reprezintă 38% din valoarea totală.

18,53 mil. EUR – Refinanțare contracte de credit încheiate cu:

CEC Bank, utilizat pentru finanțarea ansamblului urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit (Cartier Gheorghe Șincai) și construirii grădiniței nr. 16 prin schimb de destinație și extindere clădire cantină din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domșa (4,08 mil. EUR);

BERD, utilizat pentru finanțarea reabilitării a 2 loturi de infrastructură rețea majoră de transport public urban (14,45 mil. EUR).

Această componentă reprezintă 62% din valoarea totală.

Alături de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, la eveniment au participat reprezentanți ai consorțiului BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank, implicat în pregătirea și derularea ofertei, precum și reprezentanți ai consultantului financiar VMB Partners.

Evenimentul a avut loc luni, 21 septembrie 2026, de la ora 11:00, la Palatul Principilor, în Sala Dietei.

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Principalele caracteristici ale emisiunii

Emisiunea va cuprinde un număr de până la 300.000 obligațiuni municipale, fiecare având o valoare nominală de 100 euro. Investitorii interesați vor putea subscrie obligațiunile la o marjă cuprinsa între 2,50% și 2,90% peste EURIBOR la 6 luni. Subscrierea minimă este de 10 obligațiuni, echivalentul a 1.000 euro. Maturitatea obligațiunilor va fi de 10 ani, iar plata dobânzii se va face trimestrial.

Rata finală a cuponului va fi stabilită la finalul perioadei de ofertă, în urma procesului de bookbuilding.

Alocarea obligațiunilor se va realiza pe baza marjelor indicate de investitori, conform mecanismului de bookbuilding și regulilor de alocare stabilite în Documentul de prezentare.

Emisiunea este garantată cu veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanție reală mobiliară constituită în favoarea deținătorilor de obligațiuni, conform prevederilor legale aplicabile.

Condițiile complete de participare la ofertă și procedura de subscriere sunt disponibile în Documentul de prezentare, care poate fi accesat la https://www.apulum.ro/index.php/primaria/obligatiuni.

După încheierea ofertei și îndeplinirea condițiilor legale și procedurale aplicabile, Municipiul Alba Iulia intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori București, segmentul principal, categoria obligatiuni municipale.

Fondurile atrase susțin investițiile orașului

O componentă importantă a fondurilor obținute prin emisiune va fi utilizată pentru cofinanțarea a două investiții aflate deja în execuție și legate de fonduri europene nerambursabile: artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a Municipiului Alba Iulia și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizați pentru refinanțarea datoriei publice locale existente.

Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia: „Alba Iulia are o experiență de peste două decenii în utilizarea pieței de capital. De la prima emisiune de obligațiuni municipale, în 2002, orașul a fost printre administrațiile locale care au deschis această piață în România și a continuat să o folosească în anii următori pentru finanțarea dezvoltării orașului. Astăzi reluăm acest instrument într-un context nou, continuând să diversificăm sursele de finanțare ale municipiului. Obiectivul rămâne același: susținerea investițiilor pentru un oraș mai dezvoltat, mai bine conecta și o calitate mai bună a vieții pentru locuitorii Alba Iuliei.

Sunt convins că ratingul BBB- acordat de Fitch Ratings, profilul financiar solid al municipiului și experiența pe care Alba Iulia a acumulat-o în utilizarea obligațiunilor municipale sunt argumente importante pentru încrederea investitorilor și pentru succesul acestei emisiuni.”

Cum pot fi subscrise obligațiunile Municipiului Alba Iulia

Oferta publică se va derula în perioada în perioada 21 septembrie 2026, ora 9:00 am – 25 septembrie 2026, ora 11:00 am. Investitorii de retail pot subscrie obligațiuni prin intermediul BRD – Groupe Société Générale, în baza unui cont curent în euro deschis la bancă și a unui contract de servicii de investiții financiare valabil, sau prin intermediul oricărui Participant Eligibil autorizat, inclus în lista publicată de Bursa de Valori București.

Investitorii instituționali pot subscrie obligațiunile prin intermediul BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A.Co-Aranjor sau prin oricare Participant Eligibil cu care au o

relație contractuală pentru servicii de investiții financiare, utilizând procedurile și canalele de comunicare obișnuite, fără a fi necesară depunerea unor documente suplimentare de identificare.

Intermediarii ofertei

Emisiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, instituții financiare cu o experiență solidă în investment banking și piețe de capital, implicate în numeroase emisiuni de obligațiuni corporative, bancare și municipale derulate pe piața românească și internațională.

BRD – Groupe Société Générale dispune de o experiență extinsă în domeniul investment banking și al piețelor de capital, participând la numeroase tranzacții de finanțare prin obligațiuni și oferte publice pe piața românească. Recent, BRD a acționat ca aranjor și bookrunner în emisiuni de obligațiuni corporative ale unor emitenți importanți, inclusiv în tranzacția Autonom Services S.A., una dintre cele mai reprezentative emisiuni sustenabile de pe piața locală.

Raiffeisen Bank România are o tradiție îndelungată în serviciile de investment banking, fiind implicată în unele dintre cele mai importante emisiuni de obligațiuni municipale și corporative din România. Echipa sa de Investment Banking a coordonat, printre altele, programul de obligațiuni al Municipiului București, cea mai mare finanțare municipală realizată pe piața locală de capital, precum și numeroase emisiuni de obligațiuni pentru autorități locale și emitenți corporativi, atât in format convențional cat și obligațiuni verzi sau sustenabile.

Consultant financiar

Consultantul financiar al emisiunii este VMB Partners, companie cu peste 20 ani de experiență în sprijinul autorităților locale. VMB a structurat majoritatea emisiunilor de obligațiuni municipale sau județene listate la Bursa de Valori București începând din anul 2001, când a avut loc prima emisiune a unei administrații publice în România.

Agentul de Calcul

Raiffeisen Bank S.A. va avea rolul de Agent de Calcul pentru cupoanele aferente plăților de dobândă și rambursărilor parțiale ale valorii nominale, în beneficiul deținătorilor de obligațiuni.

Agentul de Garanție

În cadrul emisiunii, BRD – Groupe Société Générale S.A. va avea rolul de Agent de Garanție, în beneficiul deținătorilor de obligațiuni.

Documentul de prezentare și informațiile complete privind oferta

Informațiile complete privind emisiunea și oferta publică, inclusiv termenii și condițiile obligațiunilor, factorii de risc, situația financiară a Emitentului, utilizarea fondurilor, procedura

de subscriere și criteriile de alocare, sunt disponibile în Documentul de prezentare aferent ofertei publice, care poate fi consultat la:

https://www.apulum.ro/index.php/primaria/obligatiuni

Investitorii sunt încurajați să citească Documentul de prezentare în integralitate înainte de a lua o decizie de investiție, pentru a înțelege pe deplin potențialele riscuri și beneficii asociate investiției.

Prezentul comunicat are caracter informativ și nu constituie un prospect, o ofertă de vânzare sau o solicitare de cumpărare a valorilor mobiliare. Oferta publică se realizează exclusiv în condițiile și în baza Documentului de prezentare.

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