„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”: Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședința conducerii partidului. Social-democrații nu susțin Guvernul Mureșan

Biroul Politic Național al PSD a decis, luni, să propună Consiliului Politic Național ca partidul să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Decizia finală urmează să fie luată de CPN.

Sorin Grindeanu a anunţat, din nou, că PSD va vota doar un guvern din care face parte. Asta după ce Siegfried Mureșan a precizat că va propune un Executiv PNL-USR-UDMR, eventual şi cu nişte tehnocraţi, scrie spotmedia.ro.

„PSD a decis azi să nu voteze Bolojan 2.0”, a subliniat Grindeanu, într-o declaraţie de presă de la sediul partidului, după şedinţa de luni a conducerii.

Secțiune Știri sub articolul principal