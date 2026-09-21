Foto | Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT

Document fals care atestă că ar fi senator la Ordinului Suveran de Malta, găsit acasă la Călin Georgescu în urma perchezițiilor efectuate de DIICOT

În urma perchezițiilor efectuate luni la domiciliul lui Călin Georgescu, procurorii DIICOT au descoperit un document fals potrivit căruia fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ar avea calitatea de senator la Ordinului Suveran de Malta.

Este vorba despre o așa-zisă legitimație diplomatică pe numele fostului candidat la Președinție, pe care apare titulatura „SENATOR GEORGESCU CALIN”, sub sigla „Order of Malta”, iar la funcție este înscris „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.

Oficialii maltezi au transmis pentru Digi24 că documentul este fals.

Este un document găsit de procurorii DIICOT la perchezițiile făcute la domiciliul lui Călin Georgescu.

Documentul nu a fost folosit de Călin Georgescu în cadrul schemei financiare pentru care este anchetat în prezent, însă procurorii vor să verifice dacă ar fi fost folosit de Georgescu pentru credibilitate.

Procurorii au mai găsit un pașaport diplomatic ce pare emis de Ordinul Cavalerilor din Malta.

DIICOT va verifica dacă aceste documente sunt reale, au mai precizat surse judiciare pentru sursa menționată.

Update

Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran Militar de Malta în România, a declarat pentru G4Media că instituția pe care o reprezintă nu emite asemenea documente.

„Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta”, a menționat ambasadorul.

Sursa foto: Digi 24 (Captură de ecran).

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