Rundă intermediară cu două derby-uri „de Alba”, la Blaj și Șugag, marți, 23 septembrie, ora 17.00 | Pe „Pielarul” poposește Poli Timișoara
Singura rundă intermediară din eșalonul terț propune marți, 23 septembrie, la ora 17.00, în Seria 7, două derby-uri „de Alba”, la Șugag, Hidro Mecanica – CSM Unirea Alba Iulia și în „Mica Romă”, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir. În plus, pe „Pielarul” va poposi Poli Timișoara, principala favorită la promovarea în eșalonul superior.
*CIL Blaj – Metalurgistul Cugir. O confruntare „tare” între conjudețene. „Roș-albaștrii” abordează disputa din postura de lideri, cu maximum de puncte, iar elevii lui Daniel Tătar sunt pe locul 9, cu o singură victorie (dar ce victorie, 2-1 cu Poli Timișoara). În confruntările directe din acest an, în play-out, s-au impus oaspeții, 3-2 la Cugir și 4-1 la Blaj. La gazde este atacantul Cîrstean, fost echipier al Cugirului, iar la vizitatori evoluează mijlocașul Mâlnă (sezonul trecut în „galben-albastru”). Pentru Metalurgistul este a treia deplasare a sezonului în județ (2-1 pe „Cetate” și 5-0 la Șugag).
*Hidro Mecanica Șugag – CSM Unirea Alba Iulia. O întâlnire care se dispută în premieră și se anunță disproporționată. „Alb-negrii” vizează accederea în eșalonul superior și vin după 3 succese consecutive, iar nou-promovata de pe Valea Sebeșului a preluat „lanterna roșie”. Antrenorul gazdelor, Ionuț Neag, a făcut junioratul în Cetatea Marii Uniri și a jucat pentru uniriști în eșalonul terț. Hidro Mecanica traversează o criză, după o săptămână în care a pierdut drastic, 0-5, partidele cu Metalurgistul Cugir (primul joc din Liga 3 pe arena din Șugag) și Progresul Pecica, având 3 eșecuri la rând, asta după ce a debutat cu o remiză surprinzătoare (0-0 la Cugir cu Poli Timișoara), singurul punct stagional cucerit. Fundașul E. Codrea are parte de un meci cu fosta echipă, după ce sezonul anterior nu a jucat deloc la CSM Unirea Alba Iulia (pregătindu-se separat).
*CSU Alba Iulia – Știința Poli Timișoara (pe „Pielarul”). Pe tânăra formație universitară o așteaptă un test dificil în întâlnirea de mâine. Bănățenii lui Alexa sunt la a treia descindere în Alba, în precedentele două fiind înregistrate dezamăgiri, 0-0 cu Hidro Mecanica Șugag și 1-2 la Blaj (unde gazdele au întors scorul).
Studenții au înregistrat două eșecuri consecutive în deplasare, la Sântana și Arad, iar la precedenta dispută acasă au învins CIL Blaj (2-0, în etapa a doua). „Alb-violeții” au administrat Unirii Sântana primul eșec al ediției, arădenii având maximum de puncte la ora duelului.
