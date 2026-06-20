Roxana Păcurar, antrenoare la Student Sport Alba Iulia, grupele de fotbal feminin, Under 9 și Under 11
Roxana Păcurar, antrenoare la Student Sport Alba Iulia, grupele de fotbal feminin, Under 9 și Under 11
Roxana Păcurar (LPS Sebeș), soția fotbalistului Paul Păcurar (Metalurgistul Cugir) va activa la noile grupe de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia, Under 9 și Under 11
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