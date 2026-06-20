Roxana Păcurar, antrenoare la Student Sport Alba Iulia, grupele de fotbal feminin, Under 9 și Under 11

Roxana Păcurar (LPS Sebeș), soția fotbalistului Paul Păcurar (Metalurgistul Cugir) va activa la noile grupe de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia, Under 9 și Under 11

„Vreau să le demonstrez fetelor de la U9 și U11 că fotbalul e cel mai frumos joc din lume atunci când îl joci cu zâmbetul pe buze! Vreau să creăm o echipă în care legăm super prietenii, învățăm ce înseamnă curajul și transformăm fiecare antrenament în cea mai tare joacă! Sunt super pregătită pentru acest nou început la Student Sport!”, a punctat Roxana Păcurar

Antrenamentele vor începe în 14 iulie, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia

Categoriile sunt *Under 11: fete născute în 2016 și 2017; Under 9: fete născute în 2018, 2019 și 2020