FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16
Talentata atletă Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) a cucerit medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16, competiția care s-a disputat în această perioadă la Poiana Stampei
A fost al doilea titlu național la cros pentru eleva antrenorului Andras Gașpar. Campionatele Naționale Under 13, Under 14, Under 16 și Under 18 a avut loc în comuna din Suceava.
Citește și: FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – de două ori vicecampioană națională, Denisa Komives (CSȘ Blaj) – medalie de bronz, la Campionatele Naționale de atletism Under 16
„A fost un an greu, cu multe obstacole, probleme de sănătate, dar se pare ca Dumnezeu nu a uitat de noi și a răsplătit munca Roxanei, devenind a doua oară campioană națională la cros! Sperăm într-o revenire, să putem pregăti următorul an competițional, mai ales că va trece într o categorie superioară, Under 18„, a spus antrenorul Andras Gașpar.
Rezultate: Roxana Maria Cordea (Luceafărul Jidvei) – campioană națională la Under 16 (timpul 11:16), pe distanța de 3 km
Denis Indrei (Luceafărul Jidvei) – locul 13 la Under 14 (timpul 7:14)
Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia) nu a luat startul la Under 16 (4 km).
David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 15 la Under 18 (rezultat 21:54) pe distanța de 6 km, Andrei Casian Crașovean (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) – locul 8 (timpul 21:15); nu au terminat Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) și Viorel Ioan Medeșan (Luceafărul Jidvei)
Ieri au fost două medalii naționale adjudecate de elevii antrenoarei Cristina Man la Campionatele Naționale de cros seniori, Under 20 și Under 23, disputate la Poiana Stampei (Suceava): aur cu echipa „Mica Romă” Blaj la masculin Under 20 și argint cu Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj) – la feminin, Under 23
